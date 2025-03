'देवा भाऊ' का योगी स्टाइल, जिस फहीम ने नागपुर को हिंसा की आग में झोंका, उसके घर पर चला बुलडोजर

Fahim Khan House Bulldozer: नागपुर में 16 मार्च 2025 को भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान पर सरकार ने एक्शन लिया है. आरोपी के घर पर बुल्डोजर चलाने की कार्रवाई की गई है. बता दें कि फहीम को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. उसके कहने पर ही बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और पूरे इलाके में दंगा हुआ था.

घर पर चला बुल्डोजर

नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के संजयबाग कॉलोनी में स्थित उसके घर पर बुल्डोजर चलाया गया है. उसके घर के अवैध हिस्से को बुल्डोजर से तोड़ दिया गया है. आरोपी को घर में अवैध निर्माण कराने का दोषी बताया गया है. इसको लेकर प्रशासन की ओर से उसे नोटिस भी भेजा गया था. वहीं फहीम के खिलाफ हिंसा को लेकर देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है.

#WATCH | Nagpur: "...We had the order to investigate into a complaint. We did a proper investigation. As per Sec 53(1) of the MRTP Act (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966) a notice was issued for 24 hours. As soon as the duration completed, this action was… https://t.co/9eEE1GJsAm pic.twitter.com/6edPdYfegh

— ANI (@ANI) March 24, 2025