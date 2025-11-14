By Election Results Live: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू

By Election Results 2025: आज यानी शुक्रवार को बिहार विधानसभा के साथ-साथ 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के नतीजों का भी ऐलान होने वाला है. सभी सीटों की वोटिंग और नतीजों को जानने के लिए आप हमारी इसी पेज पर बने रह सकते हैं.
8 Assembly Seats By Election 2025: आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के अलावा 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है. 11 नवंबर को इन सभी सीटों पर चुनाव हुए थे. इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में उन सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जो इस साल अलग-अलग वजहों के चलते खाली हुईं थी.
मिजोरम की डम्पा (ST) सीट: 82.3% मतदान दर्ज हुआ.
राजस्थान की आटा (Anta) सीट: 80.3% वोट पड़े
ओडिशा की नुआपाड़ा (Nuapada): 79.4% मतदान रहा.
जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट: 75.1 फीसद वोट डले.
जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट: 50 प्रतिशत वोट पड़े.
झारखंड की घाटशिला (ST): 74.6% मतदान हुआ.
पंजाब के तरनतारन सीट: 61 प्रतिशत वोट पड़े.
तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट: 48.5% मतदान हुआ.
ये सीटें अलग-अलग वजहों के चलते खाली हुईं थी.
बडगाम (J&K): उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई.
राजस्थान की आटा (Anta): विधायक कंवरलाल की अयोग्यता (डिस्क्वालिफिकेशन) के चलते सीट खाली हुई.
बाकी छह सीटें अपने-अपने विधायकों की मौत की वजह से खाली हुईं थी. इनमें जम्मू-कश्मीर की नगरोटा, घाटशिला (ST)- झारखंड, जुबली हिल्स- तेलंगाना, तरनतारन- पंजाब, डम्पा (ST)- मिजोरम, नुआपाड़ा- ओडिशा शामिल हैं.
|विधानसभा सीट
|उम्मीदवार
|पार्टी
|हार/जीत
|बडगाम
|AGA SYED MAHMOOD AL-MOSAVI
|JKNC
|AGA SYED MUNTAZIR MEHDI
|PDP
|AGA SYED MOHSIN MOSVI
|BJP
|नगरोटा
|DEVYANI RANA
|BJP
|SHAMIM BEGUM
|JKNC
|JOGINDER SINGH
|AAP
|घाटशिला
|SOMESH CHANDRA SOREN
|JMM
|RAMDAS MURMU
|JLK Morcha
|डंपा
|JOHN ROTLUANGLIANA
|INC
|LALHMINGTHANGA
|BJP
|K ZAHMINGTHANGA
|MPC
|नौपाड़ा
|LAXMI KANTA TANDI
|IND
|NITA BAG
|IND
|BHUBANLAL SAHU
|IND
|तरन तारन
|KARANBIR SINGH
|INC
|MANDEEP SINGH KHALSA
|IND
|MANDEEP SINGH
|IND
|आंटा
|JAMIL AHMED
|IND
|MANJUR ALAM
|IND
|PANKAJ PAJANTORIVALA
|IND
|जुबली हिल्स
|ANIL KUMAR GADEPAKA
|IND
|JANAPALA DURGA PRASAD
|RCP(I)
