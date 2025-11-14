By Election Results Live: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू

8 Assembly Seats By Election 2025: आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के अलावा 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है. 11 नवंबर को इन सभी सीटों पर चुनाव हुए थे. इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में उन सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जो इस साल अलग-अलग वजहों के चलते खाली हुईं थी.

किन-किन सीटों पर हुए उपचानव?

मिजोरम की डम्पा (ST) सीट: 82.3% मतदान दर्ज हुआ.

राजस्थान की आटा (Anta) सीट: 80.3% वोट पड़े

ओडिशा की नुआपाड़ा (Nuapada): 79.4% मतदान रहा.

जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट: 75.1 फीसद वोट डले.

जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट: 50 प्रतिशत वोट पड़े.

झारखंड की घाटशिला (ST): 74.6% मतदान हुआ.

पंजाब के तरनतारन सीट: 61 प्रतिशत वोट पड़े.

तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट: 48.5% मतदान हुआ.

उपचुनाव क्यों हो रहे हैं?

ये सीटें अलग-अलग वजहों के चलते खाली हुईं थी.

बडगाम (J&K): उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई.

राजस्थान की आटा (Anta): विधायक कंवरलाल की अयोग्यता (डिस्क्वालिफिकेशन) के चलते सीट खाली हुई.

बाकी छह सीटें अपने-अपने विधायकों की मौत की वजह से खाली हुईं थी. इनमें जम्मू-कश्मीर की नगरोटा, घाटशिला (ST)- झारखंड, जुबली हिल्स- तेलंगाना, तरनतारन- पंजाब, डम्पा (ST)- मिजोरम, नुआपाड़ा- ओडिशा शामिल हैं.