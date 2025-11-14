Advertisement
By Election Results Live: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू

By Election Results 2025: आज यानी शुक्रवार को बिहार विधानसभा के साथ-साथ 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के नतीजों का भी ऐलान होने वाला है. सभी सीटों की वोटिंग और नतीजों को जानने के लिए आप हमारी इसी पेज पर बने रह सकते हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:06 AM IST
8 Assembly Seats By Election 2025: आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के अलावा 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है. 11 नवंबर को इन सभी सीटों पर चुनाव हुए थे. इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में उन सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जो इस साल अलग-अलग वजहों के चलते खाली हुईं थी. 

किन-किन सीटों पर हुए उपचानव?

  • मिजोरम की डम्पा (ST) सीट: 82.3% मतदान दर्ज हुआ.

  • राजस्थान की आटा (Anta) सीट:  80.3% वोट पड़े

  • ओडिशा की नुआपाड़ा (Nuapada): 79.4% मतदान रहा.

  • जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट:  75.1 फीसद वोट डले.

  • जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट: 50 प्रतिशत वोट पड़े.

  • झारखंड की घाटशिला (ST): 74.6% मतदान हुआ.

  • पंजाब के तरनतारन सीट: 61 प्रतिशत वोट पड़े.

  • तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट: 48.5% मतदान हुआ.

उपचुनाव क्यों हो रहे हैं?

ये सीटें अलग-अलग वजहों के चलते खाली हुईं थी. 

  • बडगाम (J&K): उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई.

  • राजस्थान की आटा (Anta): विधायक कंवरलाल की अयोग्यता (डिस्क्वालिफिकेशन) के चलते सीट खाली हुई.

  • बाकी छह सीटें अपने-अपने विधायकों की मौत की वजह से खाली हुईं थी. इनमें जम्मू-कश्मीर की नगरोटा, घाटशिला (ST)- झारखंड, जुबली हिल्स- तेलंगाना, तरनतारन- पंजाब, डम्पा (ST)- मिजोरम, नुआपाड़ा- ओडिशा शामिल हैं.

विधानसभा सीट उम्मीदवार पार्टी हार/जीत
बडगाम AGA SYED MAHMOOD AL-MOSAVI JKNC  
AGA SYED MUNTAZIR MEHDI PDP  
AGA SYED MOHSIN MOSVI BJP  
 
नगरोटा DEVYANI RANA BJP  
SHAMIM BEGUM JKNC  
JOGINDER SINGH AAP  
 
घाटशिला SOMESH CHANDRA SOREN JMM  
RAMDAS MURMU JLK Morcha  
 
डंपा JOHN ROTLUANGLIANA INC  
LALHMINGTHANGA BJP  
K ZAHMINGTHANGA MPC  
 
नौपाड़ा LAXMI KANTA TANDI IND  
NITA BAG IND  
BHUBANLAL SAHU IND  
 
तरन तारन KARANBIR SINGH INC  
MANDEEP SINGH KHALSA IND  
MANDEEP SINGH IND  
 
आंटा JAMIL AHMED IND  
MANJUR ALAM IND  
PANKAJ PAJANTORIVALA IND  
 
जुबली हिल्स ANIL KUMAR GADEPAKA IND  
JANAPALA DURGA PRASAD RCP(I)  

Tahir Kamran

