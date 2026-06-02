नमामि गंगे की तर्ज पर 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी! महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, तुरंत तैयार होगा DPR

kumbh mela 2027: महाराष्ट्र सरकार ने 'नमामि गंगे' की तर्ज पर गोदावरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 'नमामि गोदावरी' परियोजना के तहत तुरंत डीपीआर (DPR) तैयार करने के आदेश दिए हैं. सांसद डॉ. अजित गोपछड़े के दो वर्षों के प्रयासों के बाद यह सफलता मिली है. इसके तहत 2027 के सिंहस्थ कुंभ और नांदेड़ सहित प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा.
Trending Photos
Namami Godavari: 'दक्षिण गंगा' और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा आर्थिक जीवनदायिनी मानी जाने वाली पवित्र गोदावरी नदी को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. केंद्र सरकार की 'नमामि गंगे' परियोजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में 'नमामि गोदावरी' परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत नदी के स्थायी पुनरुद्धार के लिए 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) तुरंत तैयार करने के निर्देश राज्य के पर्यावरण विभाग को दिए गए हैं.
राज्यसभा सांसद डॉ. अजित गोपछड़े द्वारा पिछले दो वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे निरंतर और अथक प्रयासों के बाद यह बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना में पूरे देश और दुनिया की आस्था के प्रमुख केंद्र, नांदेड स्थित 'तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब' की पावन और ऐतिहासिक भूमि को विशेष प्राथमिकता दी गई है. श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र सान्निध्य से पुनीत हुई इस भूमि पर दुनिया भर से आने वाले लाखों सिख श्रद्धालुओं और गोदावरी तट पर स्थित विभिन्न पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले सर्व धर्मीय तीर्थयात्रियों को स्नान के लिए पूरी तरह शुद्ध, पवित्र और निर्मल जल उपलब्ध कराना ही इस परियोजना का मुख्य संकल्प है.
इसके साथ ही, आगामी वर्ष 2027 में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक 'सिंहस्थ कुंभ मेले' के मद्देनजर इस निर्णय का वैश्विक महत्व और अधिक बढ़ गया है. संत एकनाथ महाराज की पावन कर्मभूमि पैठण सहित गोदावरी के किनारे बसे सभी प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस पुनरुद्धार योजना को युद्ध स्तर पर शुरू किया है. विश्व भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को गोदावरी नदी के मूल और शुद्ध रूप के दर्शन कराने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित किया गया है. सांसद डॉ. गोपछड़े द्वारा 10 फरवरी 2026 को राज्य के मुख्य सचिव को सौंपे गए आधिकारिक ज्ञापन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, जल संसाधन विभाग ने इस विषय को राज्य पर्यावरण विभाग की 'राज्य नदी संरक्षण योजना' नीति के तहत शामिल कर आगे की तत्काल कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया है.
इस व्यापक परियोजना के तहत गोदावरी नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए नदी के किनारे स्थित सभी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज) के लिए एक सख्त और समयबद्ध नियमावली लागू की जाएगी. इसके तहत किसी भी प्रकार का बिना उपचारित किया हुआ सीवेज (मैला पानी) या औद्योगिक रासायनिक अपशिष्ट सीधे गोदावरी नदी में छोड़ने पर पूरी तरह रोक होगी. संपूर्ण नदी बेसिन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), आधुनिक डिजिटल निगरानी प्रणाली और कानूनी प्रवर्तन व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) के तहत राज्यों को भारी सहायता देते हुए नांदेड में 26 MLD, नासिक में 100 MLD और त्र्यंबकेश्वर में 1 MLD की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किए हैं. इसके अलावा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गोदावरी सहित देश के 6 प्रमुख नदी बेसिनों के लिए संचालित 'कंडीशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लॅान' (CAMP) के तहत महाराष्ट्र में गोदावरी नदी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा.
इस ऐतिहासिक निर्णय की पृष्ठभूमि सांसद डॉ. अजित गोपछड़े द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में गोदावरी की स्थायी स्वच्छता के लिए प्रस्तुत आधिकारिक प्रस्ताव, तथा फरवरी 2025 में तारांकित प्रश्न संख्या 1 और फरवरी 2026 में अतारांकित प्रश्न संख्या 269 के माध्यम से संसद में लगातार उठाए गए मुद्दों से जुड़ी है. इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इस प्रतिवेदन को महाराष्ट्र सरकार के पास आगे के उचित तकनीकी प्रस्ताव और कार्रवाई के लिए भेजा था, जिस पर अब राज्य सरकार ने अत्यंत तीव्र गति से कदम उठाए हैं. इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर विशेष कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सांसद डॉ. अजित गोपछड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.