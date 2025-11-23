बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी पता चला 'कलेजे का टुकड़ा' नहीं रहा, तेजस क्रैश में शहीद पालयट के पिता ने सुनाई आखिरी उड़ान की कहानी

Wing Commander Namansh Syal: सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद नमांश स्याल नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) पहुंचे और भारतीय वायु सेना (IAF) के ट्रेनर बने. उनकी आखिरी उड़ान की कहानी ने कैसे एक पिता के दिल को छलनी कर दिया, उसे जानकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे.
Tejas crash Wing commander Namansh Syal: दुबई एयर शो में हुए हादसे में शहीद विंग कमांडर नमांश का फ्लाइंग करियर जीवन पर्यंत सर्वश्रेष्ठ रहा. क्रैश फाइटर जेट तेजस को उड़ा रहे नमांश स्याल की आखिरी उड़ान की कहानी उनके पिता ने सुनाई तब उनके चाहने वाले इमोशनल हो गए. एक रिटायर्ड फौजी के 'कलेजे का टुकड़ा' जिसने हमेशा अपने अदम्य साहस का परिचय दिया वो देश सेवा करते हुए शहीद हो गया. उनकी शहादत को हम सब नमन करते हैं. ऐसे निडर पराक्रमी हवाई योद्धा का अंतिम संस्कार आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उनके पैतृक गांव पटियालकर में किया जाएगा.
आखिरी उड़ान की कहानी पिता की जुबानी
विंग कमांडर स्याल सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) पहुंचे. जहां पर वह दूसरी सबसे वरिष्ठ कैडेट नियुक्ति (ACC) पाने के बाद वो इंडियन एयर फोर्स (IAF) के ट्रेनर बनें. अपनी इस भूमिका में वह अगली पीढ़ी के पायलटों को लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देते थे. नमांश स्याल दुबई एयर शो में जिस समय तेजस उड़ाकर उसका दम दिखा रहे थे, ठीक उसी समय उनके पिता अपने बेटे की उड़ान का वीडियो ढूंढ रहे थे. उसी समय उन्हें बेटे के फाइटर जेट के क्रैश होने का पता चला.
पिता थल सेना से रिटायर्ड बेटा एयरफोर्स का चमकता सितारा
उनके पिता 71 साल के नायब सूबेदार जगन नाथ (रिटायर्ड) ने भी भारत माता की सेवा की. अपनी जिंदगी के सबसे दुखद मोड़ के बारे में बताते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि वह अपने बेटे के हवाई कलाबाजी के वीडियो खोज रहे थे जब दुर्घटना की खबरें सामने आईं. शोकग्रस्त पिता ने कहा जब परिवार को यह खबर मिली, तब नमांश की पत्नी, विंग कमांडर अफशां, एक ट्रेनिंग सिलैबल के सिलसिले में कोलकाता में थीं. उनकी छह साल की बेटी अपने दादा-दादी के साथ सुलूर में थी, जहां नमांश नंबर 3 स्क्वाड्रन में सेवारत थे.
कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले नमांश स्याल न केवल होमटाउन, बल्कि हमीरपुर के सैनिक स्कूल में पढ़ने वालों के साथ एनडीए ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखने वालों के प्रेरणास्त्रोत थे. ऐसे पराक्रमी हवाई योद्धा की याद में उनके स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया.
