वो जमाना और था जब गेरुआ और भगवा पहने संन्यासी मठों और आश्रमों में रहने के साथ घूम-घूमकर लोगों का धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाते थे, ज्ञान और भक्ति के बारे में समझाते थे. आज सन्यासियों के हाथ में 'दंड' के अलावा संविधान से मिली वैधानिक शक्तियां भी है, इसलिए कुछ संत विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बन चुके हैं. ऐसे ही एक साधु हैं कंप्यूटर बाबा, जो आज पीएम मोदी के आवास तक मार्च करने वाले संतो के मोर्चे की अगुआई कर रहे हैं.
अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित चंदा चोरी के आरोपों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर 10 अगस्त सुबह 11 बजे करीब 500 संत-महंत दिल्ली में पीएम आवास तक मार्च करेंगे. इस मार्च की अगुवाई कंप्यूटर बाबा और प्रकाशानंद गिरी महाराज कर रहे हैं. इन दोनों के नेतृत्व में संत समाज पीएम मोदी से मामले में दखल देने की मांग करेगा.
दिगंबर अखाड़ा से जुड़े श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा का इंदौर के अहिल्या नगर में भव्य आश्रम है. कंप्यूटर बाबा अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं.
गैजेट्स से प्यार होने के चलते कंप्यूटर बाबा बने नामदेव दास त्यागी, बड़े दिनों बाद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. मॉडर्न चीजों का उपयोग करने लिए पहचाने जाने वाले कंप्यूटर बाबा पहले भी दर्जनों बार चर्चा में रह चुके हैं.
1990 के दशक में जब विंडोज 1995 अस्तित्व में आया था, तब देश में कंप्यूटर युग की क्रांति धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही थी. उसी दौरान एमपी के नृसिंहपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ साधु-संतों ने नामदेवदास की तेजतर्रार शैली और गैजेट प्रेम देखते हुए उनका नामकरण कंप्यूटर बाबा रख दिया था. हाईटेक कंप्यूटर बाबा जिस विषय से सहमत नहीं, उस पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं लगाते. वो अलग-अलग मुद्दों के लिए कई तेज तर्रार कलेक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोलने के अलावा सरकार के खिलाफ यात्रा भी निकाल चुके हैं.
कंप्यूटर बाबा के तार बीजेपी और कांग्रेस दोनों से जुड़ते हैं. इसलिए वह सत्ता का सुख भी ले चुके हैं. किसी जमाने में उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंप्यूटर बाबा ने साल 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचने का सपना भी देखा था.
कंप्यूटर बाबा का जन्म 1965 में हुआ था. इंदौर शहर के रहने वाले कंप्यूटर बाबा को शुरुआत से ही पीएम मोदी की तरह नई-नई तकनीकि वाले आधुनिक गैजेट्स और आईटी से जुड़ी चीजों से गहरा जुड़ाव था. उनके पास दशकों पहले नए-नए गैजेट्स देखने को मिल जाते थे. हालांकि बाबा के समर्थकों का कहना है कि उनका यह नामकरण उनके तेज दिमाग और राजनीतिक संदर्भों से भी जुड़ा है.
कुटिया में रहने वाले बाबा को लैपटॉप, लक्जरी कार, हेलिकॉप्टर से लेकर सोशल मीडिया तक में खूब दिलचस्पी रही है. हेलीकॉप्टर से सफर और मेल से अपने आयोजनों की जानकारी देने और फेसबुक पर भक्तों से चैटिंग करना उनका पसंदीदा शगल रहा है. कहा जाता है कि बाबा ने किसी जमाने में अपने यज्ञ और अनुष्ठानों के पर्चे बांटने के लिए हेलिकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया था.
जब पहली बार बड़ी लग्जरी कार में नजर आए थे.
जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए थे.
जब जेल गए थे. सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत उन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था.