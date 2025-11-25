Bengal SIR: 'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR को लेकर ममता के मंत्री ने दी धमकी, बोले- लोग पैनिक में हैं

Bengal SIR: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर बंगाल की सियासत में खलबली मची हुई है. एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं तो दूसरी ओर ममता के मंत्री अब धमकी देने पर उतर आए हैं. टीएमसी सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा, 'चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वह एक दिन में कितने फॉर्म चेक करेंगे. 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख. लेकिन नाम सही होना चाहिए. अगर नाम की कटौती होगी तो आग से खिलवाड़ होगा. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.'

चुनाव आयोग को मिले 14 लाख नाम

उन्होंने कहा, 'हमारी इलेक्टोरल CEO के साथ 40 मिनट की मीटिंग हुई. उन्होंने हमें बताया कि जब से बंगाल में काम (SIR) शुरू हुआ है, उन्होंने 14 लाख नामों की पहचान की है, जो लोग या तो गुजर चुके हैं, शिफ्ट हो गए हैं या डुप्लीकेट वोटर हैं.'

#WATCH | Kolkata: On SIR, West Bengal minister Siddiqullah Chowdhury says, "...'Sahi naam hona chahiye. Naam ki katauti hogi, aag se khilwaad hoga. Hum ise bardasht nahi karenge'..." pic.twitter.com/WJuGEoec7r — ANI (@ANI) November 25, 2025

'सिस्टम में गड़बड़ी है'

सिद्दीकुल्ला ने बीते दिनों आए बीएलओ के आत्महत्या के मामलों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, 'अभी तक जो रिपोर्ट आई हैं. कुल मिलाकर सभी राज्यों में 10-12 लोगों ने सुसाइड किया है. SIR को लेकर ऐसे दिन पहले कभी नहीं देखे थे. यह सिस्टम में गड़बड़ी है. लोग पैनिक में हैं क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है. ट्रेनिंग होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए. इलेक्शन कमीशन वह भी नहीं कर सका. इलेक्शन कमीशन को लिबरल होना चाहिए, वे किसी एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं.'

सिद्दीकुल्ला ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने जाने के ऐलान पर कहा कि यह अस्थायी मुद्दा है. उन्होंने कहा, 'इसे दोस्ताना रवैये में देखा जाना चाहिए. यह अस्थायी मुद्दा है. याद रहे कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है.'

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ बनगांव में रैली की. ममता ने कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा. यह 'बीजेपी आयोग' बन गया है.अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई, तो वे पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी.