देश

अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, बस खर्च करने होंगे इतने पैसे

Namo Bharat Train For Events: NCRTC की ओर से प्राइवेट इवेंट्स के लिए नमो भारत ट्रेनें खोल दी हैं. यानी की अब यात्री यहां पर कई तरह के इवेंट्स सेलिब्रेट कर सकते हैं.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 25, 2025, 01:17 PM IST
Namo Bharat Train: नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने प्राइवेट इवेंट के लिए नमो भारत ट्रेनें खोल दी हैं. अब यात्री इसमें बर्थडे, प्री-वेडिंग शूट और कई प्राइवेट इवेंट खासतौर पर विशेष इवेंट्स को यादगार बना सकते हैं. इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति , इवेंट प्लानर या बिजनेसमैन रनिंग या स्टैटिक नमो भारत कोच किराए पर ले सकते हैं. इसके अलावा स्टैटिक शूटिंग के लिए एक मॉक अप कोच भी उपलब्ध करवाया जाएगा.  

कितना होगा किराया? 

NCTRTC ने बताया कि नमो भारत कोच का मॉडर्न डिजाइन फोटो को यूनिक और आकर्षक लुक देता है, जो किसी भी इन्फॉर्मल गैदरिंग के लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. बुकिंग की बात करें तो नमो भारत कोच की बुकिंग 5,000 रुपये प्रति घंटे से शुरू होती है, जिसमें सजावट या टूल्स लगाने और हटाने के लिए कम से कम 30 मिनट शामिल होते हैं. इसके साथ ही इवेंट की परमिशन केवल सुबह 6 बजे से रात 11 तक ही है. साथ ही इवेंट को इस तरह से ऑर्गनाइज करना है कि इससे ट्रेन ऑपरेशन में बाधा न आए.  

ये भी पढ़ें- Ram Mandir dhwajarohan LIVE: रामभक्तों के लिए भावुक पल, पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा झंडा, देखें अपने संबोधन में क्या कह रहे?

इन बातों का रखना होगा ध्यान 

NCTRTC की इस नई पहल में आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ साउथ जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं. पहल का मकसद दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के लोगों को आकर्षित करना है. इससे उन्हें उनके उपलब्धियों का जश्न मनाने और यादगार अनुभव बनाने के लिए अनोखा माहौल मिलेगा. भले ही ऑर्गनाइजर्स को कोच या स्टेशन एरिया को सजाने की पूरी आजादी है, लेकिन इसके लिए NCRTC ने कुछ सीमाएं भी तय की है.  सजावट केवल मामूली होगी और ऐसी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, जिससे ट्रेन को अंदर से नुकसान पहुंचे और यात्रियों की सेवा में बाधा आए. सुरक्षा और ऑपरेशन के लिए NCRTC के कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी पूरे इवेंट के दौरान मौजूद रहेंगे.  

ये भी पढ़ें- Air India: 13 साल से कोलकाता एयरपोर्ट पर खड़ा बोइंग 1900 KM दूर पहुंचा; दिलचस्प है एयर इंडिया की 'भूल-चूक' का किस्सा

NCRTC की पहल 

NCRTC ने फिल्म शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री और एडवरटाइजिंग के लिए प्रिमिसिस हायरिंग पॉलिसी भी बनाई है. इन जगहों को शॉर्ट टर्म बुकिंग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा. यह स्टेशन लोगों को साफ-सुथरा इंटीरियर, बेहतरीन डिजाइन, लाइटिंग और बड़े ऐरिया जैसी सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जो ट्रेडिशनल बैंक्वेट हॉल से हटकर अनोखा माहौल देगा खासतौर पर उन लोगों को जो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं. 

 

namo bharat train

