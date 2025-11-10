Advertisement
Hindi Newsदेश

महाराष्ट्र के पूर्व Congress अध्यक्ष नाना पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?

Sharad Pawar involved conspiracy to weaken Congress: Nana Patole महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नाना पाटोले ने शरद पवार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के सूत्रधार पवार कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश में लगे हैं. पुणे लैंड केस में अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़े मामले पर पवार की चुप्पी इसका सबूत है. पाटोले ने जांच के लिए तुकाराम मुंडे की मांग की और कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 10, 2025, 02:30 PM IST
Pune Land Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया है. पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख और साकोली विधायक नाना पाटोले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दिग्गज शरद पवार पर सीधा हमला बोला है. पाटोले का कहना है कि महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के प्रमुख सूत्रधार शरद पवार कांग्रेस को कमजोर करने की गुप्त साजिश रची है. यह आरोप उन्होंने पुणे लैंड केस के बहाने लगाया है, जो डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़ा बताया जा रहा है. पाटोले ने कहा कि एमवीए के बाकी सहयोगी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन पवार परिवार अपने रिश्तेदारों के खिलाफ पूरी ताकत से नहीं उतर रहे हैं.

शरद पवार पर क्या है आरोप, पटोले ने क्या मांग की?
शनिवार को अकोला में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने पुणे लैंड डील की निष्पक्ष जांच की मांग तो की,पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साकोली विधायक ने कहा कि भले ही एमवीए के अन्य सहयोगियों ने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई हो, लेकिन पवार परिवार ने 'अपने रिश्तेदारों' पर तीखे राजनीतिक हमले करने से परहेज़ किया है. पटोले ने यह भी मांग की कि आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे एक सीधे-सादे और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खड़गे के बजाय भूमि सौदे की जांच का नेतृत्व करें. पवार सीनियर ने शनिवार को अकोला में मीडिया से बात की और पुणे भूमि सौदे की 'निष्पक्ष जांच' की मांग की, लेकिन अजित पवार के इस्तीफे या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए दबाव नहीं डाला, जैसा कि कुछ एमवीए सहयोगियों ने किया था.

शरद पवार कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, पटोले का आरोप
पटोले ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ न देकर पवार ने 'साबित' कर दिया है कि कांग्रेस को छोटा करने की एक बड़ी साजिश है. आप यह भी देख सकते हैं. ऐसा करने से सच्चाई अब सबके सामने आ गई है. भाजपा और हमारे सहयोगियों द्वारा कांग्रेस को कमजोर करने की हमेशा एक व्यवस्थित योजना रही है. अब, आप इसका कुछ हिस्सा खुले तौर पर देख रहे हैं,"  पटोले से जब पूछा गया कि क्या वह शरद पवार की बात कर रहे थे, तो पटोले ने कहा, "हां, बिल्कुल.यह बात सबको पता है, यह कोई राज़ नहीं है.उनकी योजना हमारी पार्टी को खत्म करने की है, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होंगे. हम 2029 में जीतना जानते ही हैं. चाहे कोई भी हमारा समर्थन करे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे." 

सरकार पर भी लगाया आरोप?
पुणे भूमि सौदे पर पटोले ने कहा कि विभागीय जांच संदिग्ध है. पटोले ने कहा, "शनिवार को पवार ने मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) के हवाले से कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है.अगर मामला गंभीर है, तो सरकार खुद कैसे जांच कर सकती है? उसने अपने ही विभाग की जांच कर रही समिति का नेतृत्व खड़गे को सौंपा है. अगर सरकार में हिम्मत है, तो मुंडे को समिति का प्रमुख नियुक्त करे." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बड़े पैमाने पर ज़मीन हड़पने वालों को संरक्षण दे रही है और उसने नैतिक रूप से उच्च होने का कोई भी दावा खो दिया है. पटोले ने दावा किया, "आदर्श भूमि घोटाले में आरोपों के बाद हमारे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इस्तीफ़ा दे दिया था.लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है.पुणे भूमि मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है और फिर भी कोई नैतिक ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है.इसी तरह, मुंबई में भी सरकार बड़ी कंपनियों को कौड़ियों के दाम पर कीमती ज़मीन बेच रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

