/कांग्रेस नेता नाना पटोले का पैर धुलवाने का वीडियो वायरल, बीजेपी ने लगाया आरोप

बीजेपी ने इसको कांग्रेस का कल्‍चर बताते हुए पटोले का मखौल उड़ाया है. सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. बीजेपी नेता और महाराष्‍ट्र के राजस्‍व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं की संस्कृति को दर्शाता है और ऐसी घटनाएं केवल आलोचना और नकारात्मक प्रचार को ही बढ़ावा देती हैं. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ऐसी हरकतें करने की आदत है. उन्हें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए. ऐसी हरकतें क्यों करना जिनसे सिर्फ आलोचना और बदनामी ही मिले और कुछ नहीं? उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के संस्कार और संस्कृति ऐसी ही है... ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए...वरना समाज से टिप्पणी ही मिलेगी.