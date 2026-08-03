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कांग्रेस नेता नाना पटोले का पैर धुलवाने का वीडियो वायरल, बीजेपी ने लगाया आरोप

नाना पटोले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे कांग्रेस की संस्‍कृति करार दिया.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 03, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:21 PM IST
कांग्रेस नेता नाना पटोले का पैर धुलवाने का वीडियो वायरल, बीजेपी ने लगाया आरोप

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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