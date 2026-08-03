/कांग्रेस नेता नाना पटोले का पैर धुलवाने का वीडियो वायरल, बीजेपी ने लगाया आरोप

महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं. दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक सोफे पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और दो युवा उनके पैर धोते नजर आ रहे हैं और बगल में फल-फूल भी रखे नजर आ रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं पैर धोने के बाद उन पर पुष्प वर्षा भी की गई. पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं.
बीजेपी ने इसको कांग्रेस का कल्चर बताते हुए पटोले का मखौल उड़ाया है. सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं की संस्कृति को दर्शाता है और ऐसी घटनाएं केवल आलोचना और नकारात्मक प्रचार को ही बढ़ावा देती हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ऐसी हरकतें करने की आदत है. उन्हें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए. ऐसी हरकतें क्यों करना जिनसे सिर्फ आलोचना और बदनामी ही मिले और कुछ नहीं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के संस्कार और संस्कृति ऐसी ही है... ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए...वरना समाज से टिप्पणी ही मिलेगी.
This is the state of Congress karyakarta. On Guru Purnima when karyakarta was washing the feet of Nana Patole he was busy playing video game on his phone. pic.twitter.com/EwVS3xtSJM
— Sameet Thakkar (Modi Ka Parivar) (@thakkar_sameet) August 2, 2026
बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, 'ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता चली गई लेकिन कांग्रेस नेता आज भी अपने कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं. कांग्रेस के नेता नाना पटोले बड़े शान से अपने कार्यकर्ता से पैर धुला रहे हैं. नाना पटोले क्या साधु हो, संत हो, कौन हो आप? कांग्रेस नेता क्या संदेश देना चाहते हैं?'
पटोले का पलटवार
नाना पटोले ने इस मामले से जुड़े विवाद को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग उनके पैर छूते हुए दिख रहे हैं वे उनके परिवार के युवा सदस्य हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी से भी ऐसी कोई रस्म निभाने के लिए नहीं कहा और न ही किसी पर दबाव डाला. उन्होंने कहा कि ये गुरू पूर्णिमा के दिन का वीडियो है. उस दिन गुरु पूजा थी. मेरे परिवार के दो युवा सदस्य वहां मौजूद थे. उन्होंने जिद करते हुए कहा कि वे मुझे अपना गुरू मानते हैं और सम्मान के तौर पर ऐसा करना चाहते हैं.
कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी को दूसरों को संस्कृति और परंपराओं के बारे में उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है. राम मंदिर में चोरी की घटना की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग दान का पैसा लूटते हैं, उन्हें हमें सलाह नहीं देनी चाहिए.