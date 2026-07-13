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श्री नंद किशोर गोयनका जी का 15 जुलाई को हिसार में होगा अंतिम संस्कार, अग्रोहा धाम में पंचतत्व में होंगे विलीन

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता और वरिष्ठ समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी का 96 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक रहे गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को उनके पैतृक शहर हिसार, हरियाणा में किया जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:46 PM IST
श्री नंद किशोर गोयनका जी का 15 जुलाई को हिसार में होगा अंतिम संस्कार, अग्रोहा धाम में पंचतत्व में होंगे विलीन

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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