/कौन हैं नंदन नीलेकणि, जिनकी अगुवाई में परीक्षा सुधार के लिए PM मोदी ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानिए पूरी टीम

छात्रों के प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार परीक्षा में सुधारों के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने देश में परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद और ट्रांसपैरेंट बनाने के लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है. इस फोर्स की कमान दुनिया के बेहद चर्चित टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि को सौंपी गई है.
इस फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाली परीक्षाओं को और बेहतर तरीके से कराने के लिए बदलाव किए जाएंगे. भारत में डिजिटल क्रांति के सबसे अहम चेहरों में से एक नंदन नीलेकणि इंफोसिस के सह-संस्थापक और आईटी सेक्टर के दिग्गजों में शुमार होते हैं. 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणि ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. 1981 में नारायण मूर्ति और पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने इंफोसिस की नींव रखी.
उनकी दूरदर्शी सोच और मेहनत के दम पर इंफोसिस दुनिया की टॉप की आईटी कंपनियों में शामिल हो गई. 2002 से 2007 तक नंदन कंपनी के सीईओ रहे. 2009 में नंदन इंफोसिस छोड़कर सरकारी क्षेत्र में आ गए. नंदन कितने भरोसेमंद रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि NDA सरकार से पहले UPA गवर्नमेंट में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी उनकी सेवा ली थी. डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में 'आधार' पहचान पत्र लाने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) का संस्थापक चेयरमैन बनाया. उन्हें आधार कार्ड का जनक भी कहते हैं.
आज आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम बन चुकी है. इससे सरकारी योजनाओं में न सिर्फ पारदर्शिता आई, बल्कि भ्रष्टाचार में भी काफी लगाम लगी. 2017 में बोर्ड रूम संकट के बाद नंदन नीलेकणि इंफोसिस में नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में वापस लौट गए. उनके नेतृत्व में कंपनी ने नई ऊंचाइयां छुईं.
नंदन नीलेकणि सामाजिक रूप से भी बेहद सक्रिय हैं. उन्होंने एकस्टेप फाउंडेशन की स्थापना की, जो बच्चों की बुनियादी शिक्षा और साक्षरता सुधारने पर काम करता है. नंदन नीलेकणि को 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है. फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें एशिया के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कार से नवाजा है.
2014 में उन्होंने बेंगलुरू से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली. इसके बाद ही उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली. उनके दो बच्चे निहार और जान्हवी हैं. पत्नी रोहिणी राइटर हैं. फिलहाल नंदन नीलेकणि बेंगलुरू में रहते हैं.
नंदन नीलेकणि के अलावा इस टास्क फोर्स में अलग-अलग सेक्टर्स के दिग्गजों को भी शामिल किया गया है.
आज छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तीसरी रील पोस्ट की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार कई कदम उठा रही है. जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेल में सड़ रहे हैं. हमने पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. हम संसद में नया कानून लाने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, जिसमें कड़े कानूनी प्रावधान होंगे. हालांकि हमें भविष्य पर भी ध्यान देना होगा. हमारी परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद और पारदर्शी होनी चाहिए. इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि की अगुवाई में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है. यह टास्क फोर्स परीक्षा में सुधारों पर ध्यान देगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे.