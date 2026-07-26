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कौन हैं नंदन नीलेकणि, जिनकी अगुवाई में परीक्षा सुधार के लिए PM मोदी ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानिए पूरी टीम

पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है. इस फोर्स की कमान टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गज नंदन नीलेकणि को सौंपी गई है. जानिए नंदन कौन हैं और क्यों उन्हें ही इस काम के लिए चुना गया.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 26, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:06 PM IST
कौन हैं नंदन नीलेकणि, जिनकी अगुवाई में परीक्षा सुधार के लिए PM मोदी ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानिए पूरी टीम

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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