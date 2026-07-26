/कौन हैं नंदन नीलेकणि, जिनकी अगुवाई में परीक्षा सुधार के लिए PM मोदी ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानिए पूरी टीम

आज छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तीसरी रील पोस्ट की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार कई कदम उठा रही है. जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेल में सड़ रहे हैं. हमने पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. हम संसद में नया कानून लाने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, जिसमें कड़े कानूनी प्रावधान होंगे. हालांकि हमें भविष्य पर भी ध्यान देना होगा. हमारी परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद और पारदर्शी होनी चाहिए. इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि की अगुवाई में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है. यह टास्क फोर्स परीक्षा में सुधारों पर ध्यान देगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे.