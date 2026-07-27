/Nandan Nilekani: मनमोहन सिंह ने सौंपी थी डिजिटल इंडिया की कमान; अब PM मोदी ने दी नई जिम्मेदारी, UPA से NDA तक दिखा नंदन नीलेकणि का जलवा

Who is Nandan Nilekani: 17 साल पहले डिजिटल पहचान प्रणाली 'आधार' बनाने वाले नंदन नीलेकणी को पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों के नेशनल टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया है. NEET पेपर लीक विवाद के बाद, वे ISRO व IB के पूर्व प्रमुखों संग देश की परीक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे. आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की इस टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल है...
National Task Force Exam Reforms: 17 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब देश के पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म 'आधार' के निर्माण की जिम्मेदारी इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को सौंपी थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक राजनीतिक बदलाव के बाद भी वे देश की सबसे जटिल समस्याओं के 'गो-टू स्ट्रेटजिस्ट' बने रहेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय नेशनल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है. इस फैसले ने 2009 की उन यादों को ताजा कर दिया है जब नीलेकणी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) का नेतृत्व सौंपा गया था.
हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में एक व्याख्यान के दौरान योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने याद किया कि कैसे नीलेकणी को सरकार में लाया गया था. अहलूवालिया के अनुसार, मनमोहन सिंह ने शुरू में नीलेकणी को योजना आयोग में एक वरिष्ठ पद की पेशकश की थी, जिसे नीलेकणी ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया. नीलेकणी की शर्त स्पष्ट थी कि मैं तभी सरकार में आऊंगा जब मुझे काम करने की पूरी स्वायत्तता और आजादी मिलेगी.
इसके बाद मनमोहन सिंह ने नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और स्वतंत्रता देते हुए आधार परियोजना का पूर्ण प्रभार सौंपा. अहलूवालिया ने कहा कि यदि नंदन नीलेकणी नहीं होते, तो भारत आज भी पुरानी व्यवस्था में अटका रहता. आज का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन नीलेकणी के बनाए मंच पर टिका है.
हाल ही में नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में दो बार हुए पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की साख पर बड़े सवाल खड़े हो गए थे. इस विवाद और छात्रों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के चलते सरकार को भारी राजनीतिक नुकसान हुआ था, जिसका अंत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में देखने को मिला. इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने माना कि परीक्षा प्रणाली में सुधार कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए साइबर सिक्योरिटी, AI और डोमेन एक्सपर्ट्स की तकनीक की आवश्यकता है.
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति की कमान नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है. उनके साथ देश के शीर्ष विशेषज्ञों का एक समूह काम करेगा, जिसमें शामिल हैं:
1. एस. सोमनाथ: इसरो (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष
2. तपन डेका: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व निदेशक
3. वी. कामकोटी: निदेशक, आईआईटी-मद्रास
4. अनीता करवाल: पूर्व शिक्षा सचिव
5. अमृत लाल मीणा: लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि एआई (AI) और साइबर धोखाधड़ी के इस आधुनिक दौर में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है. यही वजह है कि पीएम मोदी ने व्यवस्था में जनता और युवाओं का विश्वास वापस लाने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक मंच पर लाया है. बता दें कि 17 साल पहले नीलेकणी ने देश को 'आधार' देकर डिजिटल क्रांति की नींव रखी थी, और अब उनके कंधों पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली पर उनका भरोसा वापस लौटाने की जिम्मेदारी है.