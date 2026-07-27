Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /Nandan Nilekani: मनमोहन सिंह ने सौंपी थी डिजिटल इंडिया की कमान; अब PM मोदी ने दी नई जिम्मेदारी, UPA से NDA तक दिखा नंदन नीलेकणि का जलवा

Nandan Nilekani: मनमोहन सिंह ने सौंपी थी डिजिटल इंडिया की कमान; अब PM मोदी ने दी नई जिम्मेदारी, UPA से NDA तक दिखा नंदन नीलेकणि का जलवा

Who is Nandan Nilekani: 17 साल पहले डिजिटल पहचान प्रणाली 'आधार' बनाने वाले नंदन नीलेकणी को पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों के नेशनल टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया है. NEET पेपर लीक विवाद के बाद, वे ISRO व IB के पूर्व प्रमुखों संग देश की परीक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे. आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की इस टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल है...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 27, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:10 AM IST
Nandan Nilekani: मनमोहन सिंह ने सौंपी थी डिजिटल इंडिया की कमान; अब PM मोदी ने दी नई जिम्मेदारी, UPA से NDA तक दिखा नंदन नीलेकणि का जलवा
Image Credit: Nandan Nilekani-PM Modi

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूट्यूब के 'Ask Studio' का कमाल! बस कमांड दीजिए और मिनटों में तैयार होगा एआई थंबनेल
Youtube53 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi56 min ago
3
Raunaq Rajani1 hr ago
4
Dhanush1 hr ago
5
Commonwealth Table Tennis Championship 20261 hr ago