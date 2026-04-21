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Hindi Newsदेशमनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी: सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान पर शिकंजा, नंदीग्राम में सियासी हलचल

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी: सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान पर शिकंजा, नंदीग्राम में सियासी हलचल

West Bengal Assembly Election 2026: हबीबुर रहमान सिर्फ वोटरों को पैसे ही नहीं बांट रहा था, बल्कि वो उस इलाके मतदाताओं को यह चेतावनी भी दे रहा था कि अगर उन्होंने तृणमूल के पक्ष में वोट नहीं दिया, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:37 AM IST
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TMC नेता सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान पर शिकंजा (AI- Image)
TMC नेता सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान पर शिकंजा (AI- Image)

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले सियासी माहौल गरमा गया है. चुनावी तैयारियों के बीच सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बड़े विवाद का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, नंदीग्राम के प्रभावशाली टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूर्व चुनाव एजेंट शेख सुफियान के दामाद हबीबुर रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हबीबुर रहमान पर आरोप है कि वे इलाके में घर-घर जाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लिफाफों में नकदी बांट रहे थे, जिसे अवैध लेन-देन या मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखा जा रहा है.

शिकायतों के मुताबिक, केवल पैसे बांटने तक ही मामला सीमित नहीं था, बल्कि मतदाताओं को यह चेतावनी भी दी जा रही थी कि अगर उन्होंने तृणमूल के पक्ष में वोट नहीं दिया, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस को इस गतिविधि की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नंदीग्राम के मोहम्मदपुर इलाके में छापा मारा और हबीबुर रहमान को कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ लिया. इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है

विपक्ष ने साधा टीएमसी पर निशाना

पश्चिम बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने इसे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करार देते हुए टीएमसी पर निशाना साधा है, वहीं पार्टी के लिए यह मामला चुनाव से पहले असहज स्थिति पैदा करता दिख रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसे कहां से आए और किस मकसद से बांटे जा रहे थे. चुनाव से ठीक पहले सामने आया यह घटनाक्रम नंदीग्राम की सियासत को और भी दिलचस्प और संवेदनशील बना रहा है.

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 NIA की वांटेड लिस्ट में था हबीबुर रहमान

दाउदपुर ग्राम पंचायत के प्रधान (मुखिया) हबीबुर रहमान इन दिनों गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं. बताया जाता है कि उनका संबंध स्थानीय प्रभावशाली नेता शेख सूफियान के परिवार से भी है, क्योंकि वे उनके दामाद हैं. आरोप है कि करीब डेढ़ साल पहले तमलुक को-ऑपरेटिव बैंक के चुनावों के दौरान कंचनपुर में हुई बमबारी की घटना में उनका नाम सामने आया था. इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उन्हें ‘वांछित’ व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है. हालांकि, इन आरोपों को लेकर आधिकारिक पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है.

NIA की नोटिस पर हबीबुर हुआ था अंडरग्राउंड

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हाल ही में 43 लोगों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें हबीबुर का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है. हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद हबीबुर तय समय पर NIA दफ्तर में पेश नहीं हुए. आरोप है कि वह अचानक गायब हो गए और भूमिगत हो गए थे, जिससे एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई. इसी बीच पुलिस को इलाके में नकदी बांटे जाने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और कार्रवाई करते हुए हबीबुर को गिरफ्तार कर लिया. चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस खेमे में इसे लेकर बेचैनी देखी जा रही है. हालांकि, पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर नकदी वितरण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है.

यह भी पढ़ेंः मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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