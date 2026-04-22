नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब पूर्व CBI अधिकारी संभालेंगे मोर्चा

पश्चिम बंगाल विधानसभा सीट नंदीग्राम पहले से ही राज्य की राजनीति का केंद्र बनी हुई है, ऐसे में मतदान से ठीक पहले लिया गया यह फैसला चुनावी माहौल पर बड़ा असर डाल सकता है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग के इस कदम से जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ता है और क्या इससे चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगता है या नहीं.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल सीटों में से एक नंदीग्राम में मतदान से ठीक 48 घंटे पहले सियासी हलचल और तेज हो गई है. वोटिंग से महज दो दिन पहले चुनाव आयोग ने यहां तैनात पुलिस ऑब्जर्वर को अचानक बदलने का फैसला लिया, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमा गया. दरअसल, यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज पर गंभीर आरोप लगाए थे. टीएमसी का कहना था कि संबंधित अधिकारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पक्ष में काम कर रहे हैं और पार्टी की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है.
टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर न तो सही तरीके से सुनवाई हो रही है और न ही कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है. इन आरोपों के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस ऑब्जर्वर को बदलने का निर्णय लिया। माना जा रहा है कि आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा कायम रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.
नंदीग्राम में हालात उस वक्त अचानक गरमा गए, जब सत्ताधारी टीएमसी ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए. पार्टी का आरोप था कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई शिकायतों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही. टीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर सीधे पुलिस ऑब्जर्वर को पत्र लिखा और अपनी नाराजगी जाहिर की. साथ ही चुनाव आयोग से भी तुरंत हस्तक्षेप की मांग की, ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके. दिलचस्प बात यह रही कि शिकायत मिलने के कुछ ही समय बाद चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ऑब्जर्वर हितेश चौधरी को उनके पद से हटा दिया। इस फैसले के बाद नंदीग्राम की सियासत और भी तेज हो गई है, और अब सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है.
नंदीग्राम की सुरक्षा इस समय एक ऐसे अधिकारी के हाथों में है, जिन्हें अपने अनुभव और सख्त कार्यशैली के लिए जाना जाता है. अखिलेश सिंह, जो पहले कोलकाता में सीबीआई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अब असम में आईजी के पद पर तैनात हैं. उनकी तैनाती इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को लेकर पूरी तरह सतर्क है. दरअसल, आयोग ने पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 84 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. खास बात यह है कि नंदीग्राम से पहले मालदा और जंगीपुर जैसे इलाकों में भी ऑब्जर्वर बदले जा चुके हैं, जिससे साफ है कि आयोग किसी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य की सभी 294 सीटों पर इस बार दो चरणों में मतदान कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें कई अहम सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को संपन्न होगी. इन दोनों चरणों के जरिए पूरे राज्य की जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगी. मतदान के बाद सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी रहेंगी, जो 4 मई को घोषित किए जाएंगे. इसी दिन यह साफ हो जाएगा कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और किस पार्टी को जनता ने अपना समर्थन दिया है.
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