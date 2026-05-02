महाराष्ट्र के इस जिले में बर्ड फ्लू का संकट, मारी जाएंगी हजारों मुर्गियां, फॉर्म मालिकों को मिलेगा मुआवजा

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर इलाके में बर्ड फ्लू के फैलने के बाद हालात गंभीर हो गए हैं. प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है और प्रभावित पोल्ट्री फार्मों में मुर्गों-मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सबसे पहले अधिकारियों की टीम हर प्रभावित फार्म का बारीकी से पंचनामा कर रही है, ताकि नुकसान और स्थिति का सही आकलन हो सके. इसके बाद वैज्ञानिक और तय मानकों के अनुसार एक-एक पक्षी को मारा जा रहा है. मारे गए मुर्गे-मुर्गियों को बोरियों में भरकर सुरक्षित तरीके से गहरे गड्ढों में दफनाया जा रहा है, जिससे संक्रमण और न फैले.

दरअसल, इस महीने की 14 तारीख को नवापुर के ‘डायमंड पोल्ट्री फार्म’ में अचानक बड़ी संख्या में मुर्गों की मौत हुई थी. इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और तुरंत सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे गए. रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए. फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि संक्रमण को जल्द से जल्द काबू में किया जाए, ताकि आसपास के इलाकों में इसका असर न फैल सके.

बर्ड फ्लू के खतरे के बाद प्रशासन सतर्क

बर्ड फ्लू के खतरे ने जैसे ही दस्तक दी, प्रशासन हरकत में आ गया है. जांच में सैंपलों में संक्रमण की पुष्टि होते ही हालात को काबू में करने के लिए तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं. सिर्फ संक्रमित मुर्गों को ही नहीं, बल्कि अंडों और पोल्ट्री फीड को भी बड़े स्तर पर नष्ट करने का फैसला लिया गया है, ताकि वायरस के फैलाव को पूरी तरह रोका जा सके. यह एक एहतियाती कदम है, जिससे आसपास के इलाकों में संक्रमण न फैले. अधिकारियों के मुताबिक, मुर्गों को मारने की पूरी प्रक्रिया करीब पांच दिन तक चल सकती है.

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मुर्गे-मुर्गियों को मारने के लिए 25 टीमें गठित

इसके लिए 25 विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग-अलग इलाकों में जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम देंगी. प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. स्थिति को काबू में लाने के लिए प्रशासन ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. स्थानीय संसाधनों के साथ-साथ पड़ोसी जिलों से भी अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाया गया है, ताकि निगरानी और नियंत्रण का काम बिना किसी देरी के किया जा सके.

पोल्ट्री फॉर्म मालिकों को मिलेगा मुआवजा

इसी कड़ी में, आसपास के अन्य पोल्ट्री फार्मों से भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, जिससे संक्रमण की असली स्थिति का पता चल सके. वहीं, इस संकट से जूझ रहे पोल्ट्री कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने मुआवज़े का ऐलान किया है. तय किए गए पैकेज के तहत हर बड़े पक्षी के लिए 140 रुपये, छोटे पक्षी के लिए 120 रुपये और हर अंडे के लिए 4 रुपये की सहायता दी जाएगी, ताकि प्रभावित लोगों को कुछ आर्थिक सहारा मिल सके.

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