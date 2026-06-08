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जनता के 1600 करोड़ रुपये डूबे! लोन लो और मत चुकाओ... सरकारी कंपनी NARCL ने डिफॉल्टर को कैसे दिया इतना बड़ा 'डिस्काउंट'?

सरकारी कंपनी NARCL द्वारा डिफॉल्टर को दिए गए बड़े डिस्काउंट ने बैंकिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या 1600 करोड़ रुपये का लोन डूब गया या यह NPA रिकवरी का हिस्सा है? जानिए कैसे काम करती है NARCL की प्रक्रिया, किस आधार पर लोन पर ‘हेयरकट’ दिया जाता है और इसका असर आम जनता के पैसे पर कैसे पड़ता है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 08, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:58 PM IST
जनता के 1600 करोड़ रुपये डूबे! लोन लो और मत चुकाओ... सरकारी कंपनी NARCL ने डिफॉल्टर को कैसे दिया इतना बड़ा 'डिस्काउंट'?
Image Credit: AI Generated Photo

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