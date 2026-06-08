जनता के 1600 करोड़ रुपये डूबे! लोन लो और मत चुकाओ... सरकारी कंपनी NARCL ने डिफॉल्टर को कैसे दिया इतना बड़ा 'डिस्काउंट'?

बैंकों से लोन लो..और उसे मत चुकाओ...कई कंपनियां इस खेल में माहिर हैं और इसी खेल की एक कड़ी है बैंकों से लोन लो..और बेहद कम कीमत में उसे सेटल कर दो. देश की सरकारी कंपनी NARCL के साथ भी ऐसा हुआ. AGSON ग्लोबल नाम की कंपनी के 2172 करोड़ रुपये के कर्ज को सिर्फ 579 करोड़ रुपये में सेटल कर दिया गया .और इसी से मिलता जुलता मामला दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में मौजूद मशहूर होटल हयात रीजेंसी के केस में भी हुआ था. उसके कर्ज को भी कम कीमत में सेटल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट से जुड़े दस्तावेज और जानकारियां मांग कर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए.
सवाल है कि सरकारी कंपनी NARCL ने लोन सेटलमेंट में ऐसी स्क्रूटनी कराने की जहमत क्यों नहीं उठाई? इस मशहूर होटल पर एक समय 6-6 बैकों का कर्ज था, बैकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण होटल के जब्त होने की नौबत आ गई थी. जिसके बाद होटल ने बैंकों के लोन सेटलमेंट की पेशकश की. सेटलमेंट की प्रक्रिया में होटल हयात रीजेंसी की वैल्यू....साल 2021 में 2 अलग-अलग वैल्यूर ने 2600 करोड़ रुपये और 2651 करोड़ 39 लाख रुपये बताई थी...लेकिन जब वन टाइम सेटलमेंट की तैयारी हो रही थी तो होटल की वैल्यू 750 करोड़ रुपये से 865 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई.
मतलब एक्चुअल कीमत का एक-तिहाई से भी कम. होटल की कीमत और वन टाइम सेटलमेंट के दौरान प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा. तब सुप्रीम कोर्ट ने लोन सेटलमेंट से ठीक पहले होटल हयात रीजेंसी की वैल्यूएशन, बैंकों के मूल रिकॉर्ड, बकाया पैसों की जानकारी मांग ली. मकसद ये था कि जिस कीमत पर होटल के लोन का सेटलमेंट हुआ है, वो सही है या नहीं?
जब देश की सबसे बड़ी अदालत ...होटल हयात रीजेंसी वन टाइम सेटलमेंट केस को लेकर दस्तावेजों और तथ्यों की जांच कर रही है...जो देश की सरकारी कंपनी NARCL ने AGSON ग्लोबल के वन टाइम सेटलमेंट केस में ऐसी जांच पड़ताल करने की हिम्मत क्यों नहीं की...आखिर उसे ऐसा करने से कौन रोक रहा था. NARCL को AGSON ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अप्रेस गर्ग से 2,172 करोड़ रुपये रिकवर करने थे..सरकारी कंपनी...NARCL ने सिर्फ 579 करोड रुपये में डिफॉल्टर अप्रेस गर्ग को ही लोन सेटलमेंट कर दिया. सरकारी कंपनी ने पब्लिक मनी के 1600 करोड़ रुपये नुकसान करवा दिए. अब सवाल उठ रहे हैं कि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए नियमों की अनदेखी कर दी..क्योंकि सरकारी कंपनी NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए किसी कंपनी को बोली के लिए नहीं बुलाया?
अगर सरकारी कंपनी NARCL प्राइवेट डिस्कवरी करती मतलब लोन सेटलमेंट के लिए बिडिंग करवाती, तो हो सकता है कि 579 करोड़ रुपये की जगह कोई बिडर 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपये की बोली लगाता. जिस तरह से होटल हयात रीजेंसी के केस में 2 बिडर ने 2600 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई थी, लेकिन AGSON के केस में सरकारी कंपनी NARCL ने किसी को बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया. प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां. लोन सेटलमेंट के दौरान सवालों के घेरे में रहती हैं. इस बार सरकारी कंपनी NARCL सवालों में है. सवाल ये कि आखिर उस पर किस तरह का दबाव था कि उसने लोन सेटलमेंट से पहले बिडिंग ही नहीं करवाई और इससे आम पब्लिक के पैसों का नुकसान हुआ.