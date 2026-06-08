जनता के 1600 करोड़ रुपये डूबे! लोन लो और मत चुकाओ... सरकारी कंपनी NARCL ने डिफॉल्टर को कैसे दिया इतना बड़ा 'डिस्काउंट'?

जब देश की सबसे बड़ी अदालत ...होटल हयात रीजेंसी वन टाइम सेटलमेंट केस को लेकर दस्तावेजों और तथ्यों की जांच कर रही है...जो देश की सरकारी कंपनी NARCL ने AGSON ग्लोबल के वन टाइम सेटलमेंट केस में ऐसी जांच पड़ताल करने की हिम्मत क्यों नहीं की...आखिर उसे ऐसा करने से कौन रोक रहा था. NARCL को AGSON ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अप्रेस गर्ग से 2,172 करोड़ रुपये रिकवर करने थे..सरकारी कंपनी...NARCL ने सिर्फ 579 करोड रुपये में डिफॉल्टर अप्रेस गर्ग को ही लोन सेटलमेंट कर दिया. सरकारी कंपनी ने पब्लिक मनी के 1600 करोड़ रुपये नुकसान करवा दिए. अब सवाल उठ रहे हैं कि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए नियमों की अनदेखी कर दी..क्योंकि सरकारी कंपनी NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए किसी कंपनी को बोली के लिए नहीं बुलाया?