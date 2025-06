Covid Cases in India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासिओस के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. इस दौरान पीएम मोदी ने पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासिओस से कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है. दूसरी बार पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है. मुझे खुशी है कि आपके साथ ताकतवर प्रतिनिधिमंडल आया है. आप केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई भी जा रहे हैं, इससे आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने की आपकी प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है. मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त करेंगे. हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. साइबर क्राइम, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी आम चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग हैं. हमारी आशाएं, आकांक्षाएं और चुनौतियां में समानता है, इसलिए हम एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं.''

"We have a Preferential Trade Agreement with Mercosur, and we can work together on that. India and Paraguay stand united in the fight against terrorism", PM Modi tells Paraguay President Santiago Peña pic.twitter.com/eF9RDj5jPQ

— Sidhant Sibal (@sidhant) June 2, 2025