/सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्पर: सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का PM मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, संस्कृत में लिखे श्लोक का क्या है मतलब?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय राजनीति में एक अहम उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली. वे अब संविधान लागू होने के बाद देश के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं. इस मौके पर उन्होंने सार्वजनिक सेवा, विनम्रता और कर्तव्य जैसे मूल्यों को याद किया, जिन्हें उन्होंने सुशासन की बुनियाद बताया. 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी लगातार इस पद पर बने हुए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा कर लिया है. इस तरह उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है. नेहरू 1952 में हुए पहले आम चुनावों के बाद 4,398 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे थे. यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में काम कर रही है और देश की राजनीति में एक लंबा और स्थिर नेतृत्व मॉडल चर्चा में है.
जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनविश्वास अर्जित करता है।
सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः।
विनीतात्मा हि नृपतिर्भूयसी श्रियमश्नुते॥ pic.twitter.com/mn0Ax0F8hs
— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (X) पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि जनता का भरोसा सिर्फ निस्वार्थ सेवा और समर्पण से ही जीता जा सकता है. उन्होंने लिखा कि सुशासन का असली आधार जनसेवा है, और वही व्यक्ति लोगों का विश्वास हासिल कर पाता है जो पूरी निष्ठा, विनम्रता और कर्तव्य भावना के साथ लगातार काम करता है.
अपने संदेश में उन्होंने नेतृत्व को लेकर संस्कृत के एक श्लोक का भी उल्लेख किया और कहा कि जो शासक अपने स्वभाव से ही जनता के कल्याण के लिए समर्पित रहता है, और विनम्रता के साथ शासन करता है, वही वास्तव में सर्वोच्च सम्मान और यश का अधिकारी बनता है.