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PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोने की खरीदारी कम करने की अपील की है. पीएम की इस अपील का असर अब शादी-ब्याह की तैयारियों में भी दिखाई देने की संभावना है. 

Written By  Neetu Jha|Last Updated: May 11, 2026, 02:03 PM IST
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PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोने की खरीदारी कम करने की अपील की है. पीएम की इस अपील का असर अब शादी-ब्याह की तैयारियों में भी दिखाई देने की संभावना है. शादी के सीजन से पहले कई परिवारों का मानना है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए जरूरत के मुताबिक ही सोना खरीदा जाना चाहिए, जबकि कुछ परिवारों ने पारंपरिक जरूरतों और सामाजिक मान्यताओं का भी जिक्र किया.

'शादियां बिना सोने के पूरी नहीं होतीं'

नवंबर में शादी की तैयारी कर रहे एक परिवार ने बताया कि उन्होंने सगाई के लिए अंगूठी खरीदी है. परिवार में मौजूद दुल्हन की भाभी और मां का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील निश्चित रूप से राष्ट्रहित में है और देशवासियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

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हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय शादियों में सोने का अपना सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है. ऐसे में पूरी तरह सोने की खरीदारी बंद कर पाना आसान नहीं है. परिवार का कहना है कि जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत सोना जरूर खरीदा जाएगा. साथ ही अगर सोने की खरीद कम की जाती है तो रिश्तेदारों और मेहमानों को गिफ्ट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों का विकल्प भी अपनाया जा सकता है.

'एक मंगलसूत्र में भी हो सकती है शादी'

वहीं दिसंबर में शादी वाले एक अन्य परिवार ने प्रधानमंत्री की अपील का खुलकर समर्थन किया. परिवार में मौजूद लड़की के पिता, भाई और दादी ने माना कि शादियों में भारी-भरकम सोने की खरीदारी जरूरी नहीं है.

लड़की के पिता ने कहा कि शादी एक मंगलसूत्र में भी हो सकती है और कम सोने में भी रस्में पूरी की जा सकती हैं. उनके मुताबिक समय के साथ सोना खरीदना एक सामाजिक प्रतीक बन गया है, जिसकी वजह से मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. उन्होंने कहा कि कई परिवार अपनी जेब काटकर सोना खरीदते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील शादियों को सरल और कम खर्चीला बनाने में मदद कर सकती है.

परिवार में मौजूद लड़की के भाई ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की अपील अच्छी है और उनका परिवार इसे फॉलो करेगा.

बदलती सोच की झलक

शादी के सीजन में सामने आए इन दोनों उदाहरणों से साफ है कि लोग अब परंपरा और आर्थिक संतुलन—दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं. जहां कुछ परिवार सीमित मात्रा में सोना खरीदने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि शादियों को दिखावे से ज्यादा सरल और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. पीएम की अपील ने इस बहस को एक नई दिशा दे दी है कि क्या भारतीय शादियों में सोने की अनिवार्यता को अब नए नजरिए से देखा जाना चाहिए?

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