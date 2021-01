युवाओं से PM मोदी की अपील, 'स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखें किताब, आजादी के नायकों के लिए यही होगी उत्तम श्रद्धांजलि'

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) ने रविवार (31 जनवरी) के मन की बात (Mann Ki baat) कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को ‘पराक्रम दिवस’ के तौर पर मनाए जाने और रिपब्लिक डे की शानदार परेड का जिक्र किया. इसी बीच उन्होंने देश के सभी युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों पर किताबें लिखने का भी आग्रह किया, ताकि उनकी कहानियां और लंबा संघर्ष लोगों के बीच हमेशा जीवंत बना रहें.

मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, 'मैं सभी देशवासियों को और खासकर देश के युवा साथियों से अपील करता हूं कि आप देश के स्वतंत्रता सेनानियों (Freedom Fightrs) की वीर कथाओं पर कुछ लिखें. आप अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम (Freedom Struggle) के दौर की वीरता की गाथाओं को लेकर किताबें लिखें. अब, जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी.' प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गांव में आजादी की जंग पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी. भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया.'

पीएम मोदी ने युवा लेखकों के लिए एक पहल 'इंडिया सेवंटी फाइव प्लेटफॉर्म' (India Seventy Five) के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा, लेखनी के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लोग फ्रीडम फाइटर्स की कहानियों से रूबरू होंगे. उन्होंने बताया कि इस साल युवा लेखकों के लिए इंडिया सेवंटी फाइव की शुरूआत की जा रही है. उन्होंने बताया कि इससे हर राज्य और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा. इस साल भारत आजादी (Indian Independence Day) की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है.

नए साल में जनवरी के महीने के दौरान मनाए गए पर्व व त्योहारों के साथ अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, 'दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ.' मन की बात में प्रधानमंती ने गणतंत्र दिवस की ‘शानदार परेड’ का भी जिक्र किया. साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिक्रेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में मिली जीत का भी उल्लेख किया.

इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में हुए संबोधन और पद्म पुरस्कारों की घोषणा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है और अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है.' मोदी ने कहा, 'यानी, जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनजाने चेहरों को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो, इस बार भी कायम रखी गई है.'

कोरोना के खिलाफ चल रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है, क्योंकि आज वह दवाओं और टीके को लेकर आत्मनिर्भर है. उन्होंने कहा, ‘यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है. भारत, जितना सक्षम होगा, उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा.' प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन.

December-January is holiday season but due to COVID-19, people could not travel very far. Yet, happy to see citizens using this time to visit cultural and historical spots close to their homes. Here are two instances from Bihar… #MannKiBaat pic.twitter.com/TpnA3PgxOj

— Narendra Modi (@narendramodi) January 31, 2021