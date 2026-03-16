Advertisement
trendingNow13142179
Hindi Newsदेश4 चुनावी राज्‍यों में से केवल 1 में बीजेपी की सत्‍ता, मोदी मैजिक के लिए लिटमस टेस्‍ट साबित होंगे अप्रैल के चुनाव!

4 चुनावी राज्‍यों में से केवल 1 में बीजेपी की सत्‍ता, 'मोदी मैजिक' के लिए लिटमस टेस्‍ट साबित होंगे अप्रैल के चुनाव!

Narendra Modi: अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं. पार्टी असम में सत्ता बचाने और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विस्तार की कोशिश कर रही है. विपक्ष केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आक्रामक चुनाव प्रचार चला रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 चुनावी राज्‍यों में से केवल 1 में बीजेपी की सत्‍ता, 'मोदी मैजिक' के लिए लिटमस टेस्‍ट साबित होंगे अप्रैल के चुनाव!

Assembly Elections 2026: भारत की राजनीति में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है. इन चुनावों से यह तय होगा कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा उन राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, जिन्हें अब तक उसके लिए राजनीतिक रूप से कठिन माना जाता रहा है. 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए कई विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपना दबदबा बरकरार रखा था. उन परिणामों ने विपक्ष की उम्मीदों को झटका दिया और पार्टी के आत्मविश्वास को बढ़ाया. अब अप्रैल में होने वाले चुनाव भाजपा के लिए एक नए दौर की शुरुआत माने जा रहे हैं, जहां उसे अपनी चुनावी गति को बनाए रखते हुए नए क्षेत्रों में राजनीतिक विस्तार की चुनौती का सामना करना होगा.

विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर साध रहा निशाना

चुनावों की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं. विपक्षी दलों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है, जिनमें अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता, पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा शामिल है. विपक्ष इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और कोशिश कर रहा है कि इन चुनावों को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत संग्रह की तरह पेश किया जाए. ऐसे में ये चुनाव न केवल क्षेत्रीय राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी जनता के मूड को समझने का एक अहम मौका बन सकते हैं.

असम में आत्मविश्वास के साथ मैदान में BJP

इन चुनावों में भाजपा जिस राज्य में सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ उतर रही है, वह है असम है. पार्टी 2016 से यहां सत्ता में है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में उसने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है. भाजपा ने यहां बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है. पार्टी इस मुद्दे को स्थानीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़कर पेश कर रही है. भाजपा का मानना है कि यह रणनीति राज्य में उसे मजबूत जनसमर्थन दिलाने में मदद कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल में TMC से सीधी टक्कर

असम के बाद भाजपा के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दांव बंगाल में लगा हुआ है. यहां उसका मुकाबला सीधे तौर पर TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है. 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें जीती थीं, जबकि TMC को 22 सीटों पर जीत मिली थी. उस चुनाव ने राज्य की राजनीति में भाजपा को एक मजबूत चुनौतीकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया था.

ये भी पढ़ें: CM चेहरा नहीं, सांसद भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव; बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा

पिछले कुछ चुनावों में भाजपा का वोट शेयर लगभग 38 से 39 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा है. यही आधार पार्टी को उम्मीद देता है कि वह ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे सकती है.
प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने चुनावी अभियान के दौरान बंगाल में कई रैलियां की हैं. कोलकाता में आयोजित एक रैली में उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है.

तमिलनाडु में गठबंधन की रणनीति

दक्षिण भारत में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु में है. यहां सत्ता पर काबिज द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाले गठबंधन का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की है. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व में DMK का मजबूत जनाधार है, इसलिए भाजपा यहां गठबंधन के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति अपना रही है.

केरल में ‘X फैक्टर’ बनने की कोशिश

इसी तरह केरल में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले LDF और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के बीच माना जाता है. हालांकि भाजपा यहां तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है. 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को करीब 17 प्रतिशत वोट मिले थे. इसी आधार पर राजनीतिक विश्लेषक भाजपा को यहां एक संभावित ‘X फैक्टर’ के रूप में देख रहे हैं, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है.

ये भी पढ़ें: युद्ध के माहौल में दहशत फैलाने का आरोप, PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी

भाजपा के लिए अहम राजनीतिक परीक्षा

कुल मिलाकर, इन चुनावों को भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है. चार राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा फिलहाल केवल असम में सत्ता में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वह सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है. ऐसे में यह चुनाव तय करेंगे कि क्या भाजपा अपनी मौजूदा राजनीतिक गति को बनाए रखते हुए उन राज्यों में भी मजबूत आधार बना सकती है, जहां अब तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026 Kerala Election 2026 Puducherry Election 2026

Trending news

राज्य में BJP सरकार फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? बेंगलुरु में 'छिपे' कांग्रेसी MLA
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्य में BJP सरकार फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? बेंगलुरु में 'छिपे' कांग्रेसी MLA
4 चुनावी राज्यों में से 1 में सत्ता, ‘मोदी मैजिक’ की परीक्षा बनेंगे अप्रैल चुनाव!
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026 Kerala Election 2026 Puducherry Election 2026
4 चुनावी राज्यों में से 1 में सत्ता, ‘मोदी मैजिक’ की परीक्षा बनेंगे अप्रैल चुनाव!
शादी टूटने पर युवक ने लिया खौफनाक बदला, महिला को जबरन लगाया 'HIV+ खून' का इंजेक्शन
HIV Infection Case
शादी टूटने पर युवक ने लिया खौफनाक बदला, महिला को जबरन लगाया 'HIV+ खून' का इंजेक्शन
2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
Assembly Elections 2026
2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा
weather update
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा
'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर', शिवकुमार का BJP पर आरोप
Rajya Sabha Elections 2026
'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर', शिवकुमार का BJP पर आरोप
क्या है टर्बो स्टोव, जो रातोंरात बना रेस्तरां मालिकों की पहली पसंद? कैसे करता है काम
Turbo Stove
क्या है टर्बो स्टोव, जो रातोंरात बना रेस्तरां मालिकों की पहली पसंद? कैसे करता है काम
क्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप 'जग लाडकी', तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला
israel iran war news
क्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप 'जग लाडकी', तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला
'पंजाब में निवेश करें पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी', इन्वेस्टर्स समिट में बोले CM मान
invest in Punjab
'पंजाब में निवेश करें पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी', इन्वेस्टर्स समिट में बोले CM मान
जब इंडियन एयरफोर्स ने घर में ही की थी एयरस्ट्राइक, क्या था ऑपरेशन मिजो?
Mizoram Rebellion of 1966
जब इंडियन एयरफोर्स ने घर में ही की थी एयरस्ट्राइक, क्या था ऑपरेशन मिजो?