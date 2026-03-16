Narendra Modi: अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं. पार्टी असम में सत्ता बचाने और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विस्तार की कोशिश कर रही है. विपक्ष केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आक्रामक चुनाव प्रचार चला रही है.
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Assembly Elections 2026: भारत की राजनीति में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है. इन चुनावों से यह तय होगा कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा उन राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, जिन्हें अब तक उसके लिए राजनीतिक रूप से कठिन माना जाता रहा है. 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए कई विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपना दबदबा बरकरार रखा था. उन परिणामों ने विपक्ष की उम्मीदों को झटका दिया और पार्टी के आत्मविश्वास को बढ़ाया. अब अप्रैल में होने वाले चुनाव भाजपा के लिए एक नए दौर की शुरुआत माने जा रहे हैं, जहां उसे अपनी चुनावी गति को बनाए रखते हुए नए क्षेत्रों में राजनीतिक विस्तार की चुनौती का सामना करना होगा.
चुनावों की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं. विपक्षी दलों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है, जिनमें अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता, पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा शामिल है. विपक्ष इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और कोशिश कर रहा है कि इन चुनावों को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत संग्रह की तरह पेश किया जाए. ऐसे में ये चुनाव न केवल क्षेत्रीय राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी जनता के मूड को समझने का एक अहम मौका बन सकते हैं.
इन चुनावों में भाजपा जिस राज्य में सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ उतर रही है, वह है असम है. पार्टी 2016 से यहां सत्ता में है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में उसने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है. भाजपा ने यहां बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है. पार्टी इस मुद्दे को स्थानीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़कर पेश कर रही है. भाजपा का मानना है कि यह रणनीति राज्य में उसे मजबूत जनसमर्थन दिलाने में मदद कर सकती है.
असम के बाद भाजपा के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दांव बंगाल में लगा हुआ है. यहां उसका मुकाबला सीधे तौर पर TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है. 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें जीती थीं, जबकि TMC को 22 सीटों पर जीत मिली थी. उस चुनाव ने राज्य की राजनीति में भाजपा को एक मजबूत चुनौतीकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया था.
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पिछले कुछ चुनावों में भाजपा का वोट शेयर लगभग 38 से 39 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा है. यही आधार पार्टी को उम्मीद देता है कि वह ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे सकती है.
प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने चुनावी अभियान के दौरान बंगाल में कई रैलियां की हैं. कोलकाता में आयोजित एक रैली में उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है.
दक्षिण भारत में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु में है. यहां सत्ता पर काबिज द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाले गठबंधन का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की है. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व में DMK का मजबूत जनाधार है, इसलिए भाजपा यहां गठबंधन के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति अपना रही है.
इसी तरह केरल में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले LDF और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के बीच माना जाता है. हालांकि भाजपा यहां तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है. 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को करीब 17 प्रतिशत वोट मिले थे. इसी आधार पर राजनीतिक विश्लेषक भाजपा को यहां एक संभावित ‘X फैक्टर’ के रूप में देख रहे हैं, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है.
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कुल मिलाकर, इन चुनावों को भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है. चार राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा फिलहाल केवल असम में सत्ता में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वह सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है. ऐसे में यह चुनाव तय करेंगे कि क्या भाजपा अपनी मौजूदा राजनीतिक गति को बनाए रखते हुए उन राज्यों में भी मजबूत आधार बना सकती है, जहां अब तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है.
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