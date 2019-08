PM मोदी ने राहुल गांधी को केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद का वादा किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को केरल में बाढ़ और लगातार बारिश से प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से बात की और उनसे 'राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों, खासकर वायनाड के लिए हर संभव सहायता का आग्रह किया.'

राहुल गांधी के वायनाड एमपी ऑफिस ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री ने आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए सभी तरह की आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है.'

Wayanad MP @RahulGandhi spoke to the Prime Minister seeking all possible assistance for the people severely affected by the floods and landslides in the state, especially in Wayanad. The PM has assured to provide any assistance required to mitigate the effects of the disaster.

