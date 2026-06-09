/पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड, बने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री

PM Modi longest serving Prime Minister: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पीएम मोदी ने पहली बार 26 मई 2014, दूसरी बार 30 मई 2019 और तीसरी बार 9 जून 2024 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इस तरह एक नया रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम से जुड़ गया है. यह रिकॉर्ड सर्वाधिक दिनों तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का है. इससे पहले यह रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था. पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कार्यकाल 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक रहा. यानी पंडित नेहरू 4398 दिन तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे.
हम बार-बार निर्वाचित प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वह निर्वाचित सरकार के नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के मुखिया थे. देश में संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव हुआ था. निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी. इसी दिन पंडित नेहरू ने पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसलिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 13 मई 1952 से माना जाता है.
पीएम मोदी 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक अपने कार्यकाल के 4399 दिन पूरे कर लेंगे. यानी वह निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे. उनका कार्यकाल अभी जारी है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीति सत्ता का खेल नहीं, समाज की सेवा का माध्यम होना चाहिए. पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा अटल जी के इसी विचार का प्रतिबिंब मानी जाती है. पीएम मोदी के नाम सिर्फ सबसे ज्यादा दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड ही नहीं होगा, बल्कि उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो जनसेवा और देशहित से जुड़े बताए जाते हैं.
पीएम मोदी रोजाना करीब 18 से 19 घंटे काम करते हैं. पिछले 12 वर्षों में उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली. इस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अब तक लगभग 81 हजार घंटे से ज्यादा काम किया है. तुलना के तौर पर एक सामान्य सरकारी कर्मचारी रोज 8 घंटे और सप्ताह में 5 दिन काम करता है. इस हिसाब से वह 12 वर्षों में लगभग 25 हजार घंटे काम करता है.
#DNAमित्रों | पीएम मोदी..पंडित नेहरू का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे?
पीएम मोदी के 12 साल..भारत के 12 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'#DNA #DNAWithRahulSinha #India #PMModi @rahulsinhatv pic.twitter.com/4Dx1cgwdBO
— Zee News (@ZeeNews) June 9, 2026
वर्ष 2024 तक पीएम मोदी 138 से अधिक विदेश यात्राएं कर चुके थे. इस दौरान उन्होंने 68 से ज्यादा देशों का दौरा किया. अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने करीब 11 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी तय की, जो लगभग 28 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर है. पीएम मोदी के कार्यकाल में कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हुईं. चेनाब ब्रिज, जोजिला टनल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अटल सेतु, अटल टनल और धोला-सादिया पुल जैसी परियोजनाएं इसी दौरान अस्तित्व में आईं.
पिछले 12 वर्षों में भारतमाला परियोजना के तहत देश में 34 हजार 800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ. वर्ष 2014 में जहां प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बन रही थी, वहीं 2021 तक यह गति बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई. 2014 से 2025 तक देश का सड़क नेटवर्क लगभग 60 प्रतिशत बढ़ा.
मोदी सरकार के नाम कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज हैं. परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में एक महीने के भीतर 3 करोड़ 53 लाख पंजीकरण हुए. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक साथ योग करने का विश्व रिकॉर्ड बना. प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते खोले गए. कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान एक दिन में ढाई करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर भी रिकॉर्ड बनाया गया.
सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं, जबकि उनके यूट्यूब चैनल के 3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं.
राजनीतिक अभियानों की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने हजारों जनसभाएं, रैलियां और संवाद कार्यक्रम किए. 2019 और 2024 के चुनावों में भी उन्होंने व्यापक प्रचार अभियान चलाया. पिछले 12 वर्षों में उन्होंने हजारों सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों को संबोधित किया है.
पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने 2014 से 2025 के बीच 30 से अधिक विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है. इसी के साथ पीएम मोदी ने नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया इतिहास रच दिया है.