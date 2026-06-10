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राज्‍यसभा चुनाव के बाद हो सकता है मोदी कैबिनेट में बदलाव, क्‍या है प्‍लान?

नौ जून को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हो गए हैं. 10 जून को पीएम मोदी ने लगातार सर्वाधिक लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 10, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:17 PM IST
राज्‍यसभा चुनाव के बाद हो सकता है मोदी कैबिनेट में बदलाव, क्‍या है प्‍लान?

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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