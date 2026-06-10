नौ जून को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हो गए हैं. 10 जून को पीएम मोदी ने लगातार सर्वाधिक लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह 4,399 दिनों से लगातार पीएम हैं. उनके नेतृत्व में बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में है. देश के कम से कम 80 प्रतिशत राजनीतिक भू-भाग पर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें हैं. हालिया बंगाल विजय के बाद आगामी यूपी, उत्तराखंड और पंजाब चुनावों को देखते हुए कहा जा रहा है कि 18 जून को राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है.
इसकी एक वजह ये भी है कि हालिया दिनों में बीजेपी ने कई मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी है. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. इसी तरह केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. कहा जा रहा है कि सरकारी पदों पर आसीन लोगों को संगठन में भेजा जा रहा है और इसी तरह संगठन से कुछ लोगों को सरकार में लाए जाने की कवायद हो रही है.
बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा भी जून माह में ही होने वाली है. पार्टी ने इस बीच हालिया दिनों में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है.
राज्यसभा चुनावों के लिहाज से बात की जाए तो दो केंद्रीय मंत्रियों रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है लेकिन उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया. स्पष्ट है कि उनको भी सरकार से संगठन में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है.
माना जा रहा है कि रवनीत बिट्टू को पंजाब विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाएगा. बीजेपी उनको वहां महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है. उनका राज्यसभा का कार्यकाल इसी महीने खत्म होने जा रहा है. कहा जा रहा है कि बीजेपी पंजाब चुनावों पर फोकस करते हुए अपने दम पर चुनाव में उतरना चाहती है. पार्टी ने हाल ही में जाट सिख नेता केवल सिंह ढिल्लो को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी राज्य में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है. यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकारें हैं. पार्टी वहां भी संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर रही है.