माना जा रहा है कि रवनीत बिट्टू को पंजाब विधानसभा चुनाव पर ध्‍यान केंद्रित करने के लिए कहा जाएगा. बीजेपी उनको वहां महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारी दे सकती है. उनका राज्‍यसभा का कार्यकाल इसी महीने खत्‍म होने जा रहा है. कहा जा रहा है कि बीजेपी पंजाब चुनावों पर फोकस करते हुए अपने दम पर चुनाव में उतरना चाहती है. पार्टी ने हाल ही में जाट सिख नेता केवल सिंह ढिल्‍लो को प्रदेश अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया है. पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष सुनील जाखड़ को भी राज्‍य में कोई अहम जिम्‍मेदारी दी जा सकती है. यूपी, उत्‍तराखंड में बीजेपी की सरकारें हैं. पार्टी वहां भी संगठनात्‍मक ढांचे में बदलाव कर रही है.