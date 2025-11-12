Advertisement
trendingNow12999451
Hindi Newsदेश

Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है

दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट को केंद्र की नरेंद्र मोदी  सरकार ने आतंकी हमला माना है. बुधवार को पीएम मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है

Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट को केंद्र की नरेंद्र मोदी  सरकार ने आतंकी हमला माना है. बुधवार को पीएम मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार का आतंकी घटनाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस है और दिल्ली कार ब्लास्ट एक जघन्य घटना है. कैबिनेट ने इस हादसे की तेज जांच का आदेश देते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए. 

'पेशेवर तरीके से हो जांच'

कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'कैबिनेट ने निर्देश दिया कि इस घटना (दिल्ली विस्फोट) की जांच अलर्ट मोड में पेशेवर तरीके से की जाए ताकि दोषियों, उनके सहयोगियों और उनके हैंडलर्स की पहचान कर उनको सख्त सजा दी जा सके. सरकार इस मामले पर कड़ी नजर रख रही है. कैबिनेट राष्ट्रीय सुरक्षा और हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति काम कर रहा है.' जब जी न्यूज ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर सवाल किया तो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह जघन्य अपराध है. 

Add Zee News as a Preferred Source

12 लोगों की हो गई मौत

बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक जोरदार विस्फोट में 12 लोगों की मौत और एक दर्जन से अधिक घायल होने के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम अपने आवास पर एक हाईलेवल बैठक बुलाई थी. बता दें कि मोदी सरकार कह चुकी है कि किसी भी तरह का आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने कहा था कि यह सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है.

दूसरी ओर, इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई है. वहीं पकड़े गए 7 आरोपियों ने पूछताछ में दिल दहला देने वाले राज खोले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, जिस आतंकी उमर नबी ने लाल किला पर ब्लास्ट किया वह 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन धमाके को अंजाम देना चाहता था. लेकिन फरीदाबाद से मुजम्मिल और अन्यों की गिरफ्तारी के बाद प्लान फेल होता नजर आया. तब उसने आधी अधूरी तैयारी के साथ ही कार में रखा विस्फोटक लाल किले की लाल बत्ती पर जाकर ब्लास्ट कर दिया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

red fort blast

Trending news

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
airport bomb email
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग