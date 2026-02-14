PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो जाएगा पूरा

PM modi inaugurates kumar bhaskar verma bridge: प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है. यह पुल शहर के भीतर आवाजाही को आसान बनाने के लिए बनाया गया है. छह लेन वाला यह पुल लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. यह गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है. इसे पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल बताया जा रहा है. इसके शुरू होने से दोनों इलाकों के बीच सफर का समय घटकर करीब सात मिनट रह जाएगा.

इस पुल में ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल

यह इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. इसलिए पुल के निर्माण में खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें बेस आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे झटकों का असर कम हो सके. पुल में मजबूत स्टे केबल लगाए गए हैं, ताकि उसकी उम्र और मजबूती बनी रहे. इसके साथ ही ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है. इससे पुल की हालत पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और किसी भी नुकसान का समय रहते पता चल सकेगा.

इसी कार्यक्रम के दौरान डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बने आपात लैंडिंग केंद्र पर वायु प्रदर्शन भी हुआ. इस दौरान लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी. यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया.

आपातकाल के समय पर उतर जाएंगे जेट

यह आपात लैंडिंग केंद्र पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है. इसे भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमानों की लैंडिंग और उड़ान के लिए किया जा सकेगा. प्राकृतिक आपदा या किसी रणनीतिक जरूरत के समय यह केंद्र राहत और बचाव कार्यों में मदद करेगा. यहां लड़ाकू और मालवाहक विमान आसानी से संचालन कर सकेंगे.

प्रधानमंत्री बाद में 5,450 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी करेंगे. इन योजनाओं का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था, डिजिटल ढांचा, उच्च शिक्षा और शहरी परिवहन को मजबूत करना है. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की गति बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

