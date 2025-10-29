Rahul Gandhi: 'हर दिन ट्रंप कर रहे बेइज्जती, पीएम मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल गांधी

Bihar Election Rahul Gandhi: बिहार इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है. तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं. इस बीच बिहार में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, जहां वह तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं.

बुधवार को दरभंगा में हुई एक रैली में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ट्रंप से डरते हैं. राहुल ने कहा, 'ट्रंप ने 50 बार कहा कि उसने नरेंद्र मोदी को डराकर 'ऑपरेशन सिंदूर' रुकवाया है, लेकिन मोदी जी के मुंह से 'चूं' तक नहीं निकला. ट्रंप हर दिन, अलग-अलग देशों में जाकर नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है. नरेंद्र मोदी में कुछ कहने का दम ही नहीं है. ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता.

1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से साफ कह दिया था- हम आपसे नहीं डरते- प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं.'

दरअसल डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया के दौरे पर थे. जहां उन्होंने फिर एक बार दावा किया कि पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर उन्होंने जंग रुकवाई. उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन बहुत सख्त हैं. ट्रंप ने दावा किया कि मेरे पीएम मोदी से बात करने के बाद भारत दबाव में आ गया और दो दिन के भीतर ही जंग रोक दी.

दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग रोकने के अपने दावे को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा, 'ये दो परमाणु संपन्न देश हैं और वे असल में इसमें लगे हुए हैं और मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा, हम आपके साथ ट्रेड डील नहीं कर सकते. 'नहीं, नहीं, हमें व्यापार समझौता करना ही होगा' (प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करते हुए). मैंने कहा, नहीं, हम नहीं कर सकते. आप पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं करने वाले. और फिर मैंने पाकिस्तान को फोन किया और कहा, हम आपके साथ व्यापार नहीं करने वाले क्योंकि आप भारत के साथ लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'नहीं, नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए'. उन दोनों ने ऐसा कहा. वे मजबूत लोग हैं.'