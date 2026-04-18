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PM Modi Speech: नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?

पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. वह महिला आरक्षण अधिनियम के लिए संविधान संशोधन के संसद में पास नहीं होने को लेकर अपनी बात राष्ट्र के सामने रखेंगे. पीएम मोदी की अगुआई वाली बीजेपी सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:45 PM IST
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PM Modi Speech: नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?

PM Modi Speech: पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. वह महिला आरक्षण अधिनियम के लिए संविधान संशोधन के संसद में पास नहीं होने को लेकर अपनी बात राष्ट्र के सामने रखेंगे. पीएम मोदी की अगुआई वाली बीजेपी सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है. इस संवैधानिक संशोधन को पास कराने के लिए करीब दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. वोटिंग के दौरान पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इस कारण से महिला आरक्षण बिल गिर गया. 

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने किन मुद्दों पर कब-कब देश को संबोधित किया. जब भी कोई बड़ा मौका होता है, तो पीएम मोदी 8 बजे के आसपास देश को संबोधित करते हैं.

21 सितंबर 2025

पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया था. नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई थीं. इसके तहत ज्यादातर सामान 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब में लाए गए थे. सिर्फ लग्जरी गुड्स को 40 फीसदी के स्लैब में रखा गया है. 

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19 नवंबर 2021

पीएम मोदी ने इस दिन विवादास्पद तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था. उन्होंने उस वक्त कहा था कि शायद हमारी सरकार की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जो किसान भाइयों को हम इस कानून को समझाने में सफल नहीं हो पाए. 

7 जून 2021

पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए कहा था कि अब कोविड-19 टीकाकरण की नीति में एक अहम बदलाव किया गया है और दोबारा से टीकाकरण की बागडोर केंद्र सरकार ने अपने पास ले ली है.

30 जून 2020

यह कोविड महामारी का दौर था. पीएम मोदी ने गरीबों के लिए हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं-चावल और एक किलो दाल देने को जारी रखने का फैसला किया था.

 24 मार्च 2020

पीएम मोदी ने रात 8 बजे देश को नाम संबोधन में 25 मार्च 2020 की रात से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था.

27 मार्च 2019

पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट में सफलता हासिल की है. 

8 अगस्त 2019

जब संसद से जम्मू-कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35ए को निष्प्रभावी कर दिया गया तब पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था. उन्होंने कहा था कि इससे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में नया अध्याय शुरू होगा. 

8 नवंबर 2016

8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए जाएंगे.

 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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