जमीन पर बैठे नरेंद्र मोदी को सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?

जब से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 1995 की तस्वीर शेयर कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सांगठनिक क्षमता की प्रशंसा की है, काफी कुछ कहा सुना जा चुका है. कांग्रेस में खलबली है, उधर भाजपा के नेता चुटकी ले रहे हैं. मौका मिला है तो राहुल गांधी पर ताने भी कसे जा रहे हैं. खबर है कि राहुल खुद दिग्विजय के बयान से नाराज हैं. खैर, इस तस्वीर की बात करते हैं. गुजरात में केशुभाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह की यह ऐतिहासिक तस्वीर है. इसके बाद काफी कुछ बदल गया था. आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के ठीक सामने जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. अगल-बगल भाजपा के कई बड़े नेता बैठे हैं. इनके नाम तो आप जानते ही होंगे लेकिन शायद कम लोगों को पता होगा कि इस तस्वीर में एक शख्स ऐसा था जो उस दिन मायूस था. उसकी राजनीतिक पारी का यह एक तरह से अवसान था. कौन था वो?

पहले यह जान लीजिए कि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात भाजपा में संगठन महामंत्री थे. संघ से आए मोदी तब तक अपनी करीब एक दशक की सक्रिय राजनीति में भाजपा को नई पहचान दिलाने में सफल हो रहे थे. आडवाणी की रथ यात्रा से हिंदुत्व की लहर पैदा होने के साथ मोदी के रणनीतिक और सांगठनिक कुशलता सबको दिखाई देने लगी थी. संघ की अनुशासन वाली संस्कृति के तहत मोदी उस दिन वरिष्ठ नेताओं के सामने जमीन पर थे. इतने साल बाद अब दिग्विजय सिंह को इस पर आश्चर्य हो रहा है.

[1995] Narendra Modi sitting on the ground observing the swearing-in ceremony of Keshubhai Patel. It was the first time the BJP had formed a government with a majority. @narendramodi, serving as the General Secretary (Organisation) of the Gujarat unit at that time, was the key…

आडवाणी के दाएं बैठे शख्स को देखिए

हां, अब उस नेता की बात करते हैं जो 14 मार्च 1995 को गांधीनगर की इस सभा में बेहद उदास था. तस्वीर एक बार फिर गौर से देखिए. आडवाणी के दाहिनी तरफ जो नेता बैठे हैं उनका नाम है छबीलदास मेहता. इनके बारे में जानने से पहले उस समय की गुजरात पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है. एक साल पहले फरवरी 1994 में एक दिन सुबह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को कार्डिएक अरेस्ट आया और बचाया नहीं जा सका. पहली बार गुजरात मॉडल की चर्चा उन्हीं के समय से शुरू हो गई थी. चिमनभाई जनता दल (गुजरात) के चुनाव चिन्ह पर जीते थे. पहले उन्होंने भाजपा की मदद से गठबंधन सरकार चलाई, गठबंधन टूटा तो कांग्रेस के साथ दोस्ती कर ली. बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया.

चिमनभाई की मौत के बाद पलटा गेम

विलय तो हो गया था लेकिन चिमनभाई के समर्थक कांग्रेस के लिए वफादार नहीं हो पाए थे. चिमनभाई की मौत हुई तो कांग्रेस लीडरशिप ने नई रणनीति बनाई. माना जा रहा था कि चिमनभाई की पत्नी को सीएम बनाया जाएगा. वह उस समय कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा सांसद थीं. हालांकि एक और कैंडिडेट था, जो मौजूदा सरकार में वित्तमंत्री के पद पर था. वह थे छबीलदास मेहता. वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं. हालांकि अंदरखाने छबीलदास मेहता vs उर्मिलाबेन पटेल की रेस चलने लगी. यह किस्सा काफी मशहूर है कि तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव के विश्वासपात्र ज्योतिषी चंद्रास्वामी की मदद से छबीलदास तब गुजरात के सीएम बने रहे. उधर, उर्मिलाबेन फिर से राज्यसभा पहुंचती हैं और केंद्र में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई.

इस दिन के बाद राजनीति खत्म

छबीलदास मेहता आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे. अलग गुजरात स्टेट की मांग के लिए हुए आंदोलन में वह शामिल थे. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस में गए. विधायक बने और 1973 में मंत्री भी बन गए. कांग्रेस ने टिकट काटा तो 1980 में वह जनता पार्टी में चले गए थे. जनता दल (गुजरात) का विलय कांग्रेस में हुआ तो वह भी कांग्रेसी हो गए. अब 1995 में कांग्रेस हार गई थी तो छबीलदास की सियासत ढलान पर चली गई. वह चुनाव भी हार गए. आगे हताश होकर 2001 में शरद पवार की पार्टी में चले गए. 2002 में फिर हार गए. 2008 में उनका निधन हो गया. इस तरह से देखा जाए तो इस तस्वीर के बाद छबीलदास मेहता की राजनीति का अवसान हो गया था.

