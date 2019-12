नई दिल्‍ली: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act- CAA) को लेकर देश में चल रही बहस के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आध्‍यात्मिक गुरू सद्गुरू का वीडियो ट्वीट किया है. इसके माध्‍यम से पीएम मोदी ने कहा है कि इस वीडियो को देखकर लोग नागरिकता कानून पर अपने भ्रम को दूर करें. पीएम मोदी ने कहा कि सद्गुरू ने ऐतिहासिक आख्‍यानों के माध्‍यम से हमारी भाईचारे की संस्‍कृति पर प्रकाश डाला है. उन्‍होंने इस बारे में निहित स्‍वार्थों वाले समूहों के दुष्‍प्रचार के बारे में भी बताया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि #IndiaSupportsCAA पर समर्थन दें. इस तरह पीए मोदी ने नागरिकता कानून के समर्थन में एक कैंपेन का आगाज किया है.

इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर कहा कि यह कानून किसी भारतीय की नागरिकता को नहीं छीनता. विपक्ष मुस्लिमों को डराने, धमकाने का काम नहीं करे. वरिष्‍ठ बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में कहा कि देश जानता है कि पाकिस्तान से हमारे अल्पसंख्यक भाई-बहन कैसी-कैसी यातनाएं झेल कर भारत आये हैं. 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' ही बीजेपी की मजबूती का कारण है. हम किसी भी कीमत पर उन्हें न्याय दिलायेंगे और उन्हें सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे. मेनका गांधी ने भी इसके समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि 70 सालों से जो लोग प्रताडि़त हो रहे हैं, मोदी सरकार ने उनके साथ न्‍याय किया है.

Do hear this lucid explanation of aspects relating to CAA and more by @SadhguruJV.

He provides historical context, brilliantly highlights our culture of brotherhood. He also calls out the misinformation by vested interest groups. #IndiaSupportsCAA https://t.co/97CW4EQZ7Z

