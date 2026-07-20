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28 साल के लोगों ने स्‍पेस में किया कमाल...किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा: PM मोदी

पीएम मोदी ने मानसून सत्र से पहले अपने संबोधन में कहा कि यदि मानसून और सत्र दोनों ही प्रोएक्टिव रहे तो काफी प्रोडक्टिव हो सकता है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 20, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:01 AM IST
28 साल के लोगों ने स्‍पेस में किया कमाल...किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा: PM मोदी

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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