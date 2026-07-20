उन्‍होंने कहा, 'सिर्फ़ एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. ऐसी कामयाबियां जिनसे हर नागरिक को गर्व महसूस होता है. चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, अंतरराष्ट्रीय मंच हो या अब अंतरिक्ष ही क्यों न हो, ये सभी भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं. पिछले साल मानसून सत्र से ठीक पहले, एक भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था. और अभी कुछ दिन पहले ही, एक युवा भारतीय स्टार्टअप ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की. ​​दुनिया के बहुत कम देशों में इस तरह के प्राइवेट उद्यम देखने को मिले हैं. भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई यात्रा शुरू की है. यह एक जबरदस्त सफलता है... भारत की वैश्विक पहचान को दुनिया भर में मान्यता और स्वीकार्यता मिल रही है. यह कोई इत्तेफाक नहीं है. यह एक संदेश है. एक जबरदस्त संदेश कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनके सपने अंतरिक्ष की तरह ही असीम हैं.'