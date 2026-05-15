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बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?

पीएम मोदी आज पांच दिवसीय विदेशी दौरे पर रवाना हो गए हैं. लौटने के तत्‍काल बाद 21 मई को उन्‍होंने अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 15, 2026, 11:07 AM IST
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बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?

Modi Government Cabinet Meeting: पीएम मोदी आज पांच दिवसीय विदेशी दौरे पर रवाना हो गए हैं. लौटने के तत्‍काल बाद 21 मई को उन्‍होंने अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है. इसमें केंद्रीय राज्‍य मंत्री, केंद्रीय राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. पीएम मोदी के फैसले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. पहली बात तो ये कही जा रही है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए होर्मुज संकट के मद्देनजर सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में मंत्रिपरिषद को ब्रीफ किया जाएगा. इसके मद्देनजर कुछ बड़े फैसले लेने की उम्‍मीद जताई जा रही है. 

इसके इतर कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद का विस्‍तार और पुनर्गठन भी किया जा सकता है. इसलिए ही ये बैठक आयोजित की जा रही है. दो साल पहले 10 जून, 2024 को लगातार तीसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ली थी. चूंकि वो तारीख भी निकट आ रही है इसलिए इस तरह की चर्चाओं को बल मिल रहा है कि दो वर्षों के बाद मोदी सरकार का कैबिनेट विस्‍तार हो सकता है. 

इसकी बड़ी राजनीतिक वजह ये भी है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल , असम समेत पांच राज्‍यों में चुनाव हो गए हैं और अगले एक साल के भीतर 2027 में राजनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण यूपी-उत्‍तराखंड जैसे राज्‍यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस पृष्‍ठभूमि में यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने हाल में अपना कैबिनेट विस्‍तार किया है. 

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इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जून के दूसरे हफ्ते में मोदी मंत्रिमंडल का विस्‍तार हो सकता है.

वैसे प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से शासन संबंधी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाते रहे हैं, लेकिन बैठक की टाइमिंग, चुनावी नतीजे और लगातार चल रही फेरबदल की अटकलों ने इस विशेष बैठक को अतिरिक्त महत्व दे दिया है. 

मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक 4 जून 2025 को हुई थी. उस समय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की तरह काम कर रही है. उन्होंने विभागों से इसी रास्ते पर आगे बढ़ने को कहा था. यह बात बजट में भी दिखाई दी, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण यह एजेंडा पीछे छूट गया. इसके चलते प्रमुख मंत्रालयों को इस संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए आपातकालीन बचाव मोड में आना पड़ा है.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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