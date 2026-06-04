एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे

10 जून, 2026 को पीएम मोदी सबसे अधिक समय तक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री का अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. इस तरह वह लोकतांत्रित ढंग से निर्वाचित सभी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. अभी तक सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है. 10 जून को 4,399 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहकर पीएम मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

वैसे तो जब देश को आजादी मिली तो पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में 1947 में कार्यभार संभाला लेकिन आजाद भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुए.उसके बाद 13 मई, 1952 को पंडित नेहरू पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के मुखिया बने. 27 मई, 1964 को निधन तक वो पीएम बने रहे. इस तरह वह कुल 4,398 दिनों तक पीएम रहे. 10 जून को 4,399 दिन तक पीएम रहकर मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.