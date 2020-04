नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस (coronavirus) को शिकस्‍त देने के बाद दुनिया कैसी होगी? कामकाज के तौर-तरीकों कैसे होंगे? लोगों की जीवनशैली में क्‍या बदलाव आएंगे? ये सभी सवाल हम लोगो के जेहन में स्‍वाभाविक रूप से उठ रहे हैं. इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनोखे अंदाज में दिया है. उन्‍होंने अंग्रेजी के वॉवेल शब्‍दों यानी 'AEIOU' के जरिये इन विषयों पर अपने विचार प्रोफेशनल लोगों की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट LinkedIn पर शेयर किए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि वह खुद को भी बदलाव के अनुरूप ढाल रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि कोरोना के बाद नया बिजनेस और वर्क कल्‍चर AEIOU के मुताबिक पुनपर्रिभाषित होगा. उन्‍होंने ट्वीट कर कहा, 'जहां दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं भारत के ऊर्जावान और नए विचारों से लबरेज युवा स्‍वस्‍थ और समृद्ध भविष्‍य का रास्‍ता दिखा सकते हैं. इस संबंध में @LinkedIn पर कुछ विचार साझा किए हैं जोकि युवाओं और पेशेवरों के लिए उपयोगी हैं.'' पीएम मोदी की इस पोस्‍ट का शीर्षक है- ''Life in the era of COVID-19.''

As the world battles COVID-19, India’s energetic and innovative youth can show the way in ensuring healthier and prosperous future.

Shared a few thoughts on @LinkedIn, which would interest youngsters and professionals. https://t.co/ZjjVSbMJ6b

— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2020