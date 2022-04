UP Politics: 'BJP की तरफ है लोगों का झुकाव, हम क्या करें', झल्लाहट में नरेश टिकैत ने कही ऐसी बात

Naresh Tikait On BJP Victory In Four States: हाल में पांच राज्यों में हुए विधान सभा में चार राज्यों में बीजेपी (BJP) की जीत पर भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष नरेश टिकैत (Naresh Tikait) का रिएक्शन आया है. नरेश टिकैत ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहां कोई किसी को भी वोट कर सकता है.

भारतीय किसान यूनियन के चीफ नरेश टिकैत ने कहा कि लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये उनकी मर्जी है कि वो किसकों वोट देना चाहते हैं. हम न तो खुश हैं और न ही दुखी हैं. ये एक स्वतंत्र देश है.

People are inclined towards BJP, what can we do... It's their wish wherever they want to cast their votes, they can...Neither are we happy nor sad over it. It's an independent country: BKU chief Naresh Tikait on BJP forming govt in 4 states despite farmers' movement (25.04) pic.twitter.com/n3o3apF2z1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 26, 2022