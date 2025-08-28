'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं, क्यों बने असुरक्षित शहर?

Women Safety: सरकार महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए तरह-तरह की स्कीम चला रही है. महिला सशक्तिकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. इसका असर भी देशभर में देखने को मिल रहा है, महिलाएं सशक्त भारत की मजबूत आवाज बन रही हैं, इसके बावजूद भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं. इन शहरों में 18-24 वर्ष की आयु की महिलाओं को सबसे अधिक खतरा है, आप सोच में पड़ गए होंगे की आखिर ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

इन शहरों में महिलाओं को खतरा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)के अनुसार कोलकाता और दिल्ली में महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा खराब हैं. यहां रहने वाली महिलाएं काफी हद तक अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं. यहां पर महिलाओं का उत्पीड़न, उन्हें घूरना, छेड़खानी करना और अश्लील टिप्पणी करना शामिल है. यही नहीं इन शहरों के अलावा इसमें रांची, श्रीनगर और फरीदाबाद शहर भी शामिल हैं जहां पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं. इसके पीछे की वजह है यहां पर बुनियादी ढांचा सही नहीं है और खराब रोशनी के साथ- साथ सार्वजनिक परिवहन अनस्किल्ड है.

रिपोर्ट में कही गई ये बातें

नारी 2025 रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामले प्रकाशित नहीं होते हैं क्योंकि महिलाओं को समाजिक कलंक या फिर उत्पीड़न का काफी ज्यादा डर रहता है. इस सर्वेक्षण में केवल 22 प्रतिशत महिलाओं ने ही अपने अनुभवों की जानकारी अधिकारियों को दी है. इसके जरिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है. वहीं 53 प्रतिशत महिलाओं को ये भी नहीं पता था कि जहां पर वो नौकरी करती हैं वहां पर POSH नीति है या नहीं. बता दें कि महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक, NARI 2025, सभी राज्यों के 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के विचारों पर आधारित है. जिसमें शहरी क्षेत्र की 40 प्रतिशत महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं.

सबसे सुरक्षित शहर

रिपोर्ट के मुताबिक हम देश के सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें तो मुंबई को सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना गया है, इसके अलावा कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइज़ोल, गंगटोक और ईटानगर भी सुरक्षित शहरों की लिस्ट में आता है.