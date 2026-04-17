आइए, आज इतिहास रचें और नारी को उसका अधिकार दें...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील

Women Reservation Bill: पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले सांसदों से भावनात्मक अपील की. उन्होंने इसे महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर बताया. संसद में लंबी चर्चा के बाद अब मतदान होना है, जिसमें सभी दलों से समर्थन की अपील की गई है.
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Nari Shakti Vandan Bill: नारी शक्ति वंदन विधेयक पर संसद में होने वाली अहम वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से भावनात्मक अपील की है. उन्होंने कहा कि यह देश की महिलाओं को उनका हक देने का ऐतिहासिक अवसर है और सभी को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेना चाहिए. पीएम मोदी ने अपने संदेश में सांसदों से कहा कि वे अपने परिवार की महिलाओं- मां, बहन, बेटी और पत्नी को याद करते हुए इस विधेयक के समर्थन में मतदान करें.
पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि यदि यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होता है, तो इससे देश की नारी शक्ति और लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि भारत की आधी आबादी को समान अवसर देने का प्रयास है.
इस विधेयक पर संसद में व्यापक चर्चा हुई है. जानकारी के अनुसार, लोकसभा में इस मुद्दे पर देर रात तक बहस चली, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी-अपनी राय रखी. सरकार का कहना है कि चर्चा के दौरान विपक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी सवालों और आशंकाओं का तर्कसंगत जवाब दिया गया है. जिन जानकारियों की कमी थी, उन्हें भी साझा किया गया है.
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले 4 दशकों से राजनीति का विषय बना हुआ है. अब समय आ गया है कि इस पर ठोस निर्णय लिया जाए और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए. उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कम होना चिंता का विषय है.
लोकसभा में वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस विधेयक के पक्ष में मतदान करें. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर देशहित और समाज के व्यापक विकास से जुड़ा है. उन्होंने सांसदों से संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने और नारी शक्ति की भावनाओं का सम्मान करने की भी अपील की.
मैं सभी सांसदों से कहूंगा...
आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए ...
देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है।
उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए।
ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2026
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की करोड़ों महिलाओं की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है. यह सिर्फ संसद का निर्णय नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने अंत में कहा कि आइए, हम मिलकर आज इतिहास रचें और भारत की नारी को उसका अधिकार दें.
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विधेयक पर अब कुछ ही समय में लोकसभा में मतदान होना है. यह देखना अहम होगा कि क्या यह बिल सर्वसम्मति से पारित होता है या नहीं. इस निर्णय से न केवल संसद की दिशा तय होगी, बल्कि देश में महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय की भी शुरुआत हो सकती है.
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