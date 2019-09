NASA ने की ISRO की तारीफ कहा- हमें आपके चंद्रयान-2 मिशन से मिली प्रेरणा

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRO) के चंद्रयान-2 मिशन की अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तारीफ की है. नासा ने अपने ट्वीट में लिखा, ''अंतरिक्ष में शोध करना मुश्किल काम है. हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान-2 मिशन को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं. आपने हमें अपनी यात्रा से प्रेरित किया है और भविष्य में हम सौरमंडल पर मिलकर काम करने के अवसर के लिए तत्पर हैं.''

Space is hard. We commend @ISRO’s attempt to land their #Chandrayaan2 mission on the Moon’s South Pole. You have inspired us with your journey and look forward to future opportunities to explore our solar system together. https://t.co/pKzzo9FDLL — NASA (@NASA) September 7, 2019

यूनाइटेड अरब अमीरात की स्पेस एजेंसी ने ट्वीट कर कहा, ''चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम, जिसे चंद्रमा पर उतरना था, से संपर्क टूटने के बाद हम इसरो को अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देते हैं. भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक रणनीतिक खिलाड़ी साबित हुआ और इसके विकास एवं उपलब्धि में भागीदार है.''

The #UAESpaceAgency assure their full support to the @isro following the loss of contact with their spacecraft, Chandrayaan-2 which had to land on the moon. #India proved to be a strategic player in the #space sector & a partner in its development & achievements pic.twitter.com/f3j14gsMqS — وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) September 7, 2019

इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने ट्विटर के जरिए लिखा, ''विक्रम लैंडर, चंद्रमा पर अपने मिशन को साकार करने के लिए कुछ किलोमीटर की दूरी पर था. इसरो हम आपकी टीम के प्रयासों और अंतरिक्ष में यात्रा जारी रखने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं.''

The #VikramLander was just a few kilometres short of realising its mission to the Moon today. To the team at @isro, we applaud your efforts and the commitment to continue our journey into space. https://t.co/jGhBaVhxAL — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) September 7, 2019

चंद्रयान-2: इसरो प्रमुख के. सिवन ने कहा, 'लैंडर से 14 दिन में फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे'

गौरतलब है कि भारत के चंद्रयान-2 मिशन को शनिवार तड़के उस समय झटका लगा, जब लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से महज दो किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया. लैंडर 'विक्रम' के चांद की सतह को छूने से चंद मिनटों पहले जमीनी स्टेशन से उसका संपर्क टूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे मिशन में आई रुकावटों के कारण अपना दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि 'नई सुबह होगी और बेहतर कल होगा.