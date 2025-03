Sunita Williams Return: स्पेस से ही सुनीता विलियम्स ने किए प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन, कजिन ने बताई अंदर की बात

Family On Sunita Williams: अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में नौ महीने से अधिक दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए है. सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर पूरी दुनिया में खासकर भारत में खुशी की लहर दौड़ गई. गुजरात के उनके पिता के पैतृक गांव झूलासन में तो जश्न का माहौल है. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा उसके बाद सभी ने चैन की सांस ली. सुनीता विलियम्स के धरती पर सुरक्षित वापसी के बाद पूरे परिवार के लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं.

घर में जला रखा था दिया

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उनके चचेरे भाई दिनेश रावल ने कहा कि सुबह में जब वो स्पेस से धरती पर आ गई तो हम खुशी से कूद पड़े थे. घर के अंदर हमने पहले से ही दिया जलाया था. जैसे ही हमने सुना कि वो आ गई है, हमने घर के बाहर फूलों की बरसात की. दिनेश रावल ने कहा, "अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए और जल्द से जल्द भारत की यात्रा करे. हम प्रधानमंत्री का आभार जताते हैं कि उनका इतना प्यार मिला. सुनीता को उन्होंने चिट्ठी लिखकर आश्वासन दिया है. ये बड़ी बात है."

VIDEO | Ahmedabad: Dinesh Rawal, cousin of NASA astronaut Sunita Williams, expresses happiness over her return to Earth from space.

