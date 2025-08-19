ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस, टकटकी लगाए देख रहा नासा
Advertisement
trendingNow12888170
Hindi Newsदेश

ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस, टकटकी लगाए देख रहा नासा

ISRO News: इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाला रॉकेट बनाने के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक ये विशाल रॉकेट 75,000 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में बड़े आराम से स्थापित करेगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस, टकटकी लगाए देख रहा नासा

ISRO Chairman V Narayanan: भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नए-नए झंडे गाड़ रहा है, अभी शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन (ISS) से लौटे ही थे कि इसरो चीफ वी नारायणन ने एक नई खुशखबरी सुनाते हुए स्पेस सेक्टर में इसरो के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खुलासा कर दिया. भारत का डंका बजाने वाली ये बड़ी खबर ये है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी एक विशाल रॉकेट विकसित कर रही है जो 75 टन वजन उठाने में सक्षम होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाले एक रॉकेट पर काम कर रहा है जो 75,000 किलोग्राम भार वहन करने में सक्षम होगा.

नासा ने माना इसरो का लोहा

हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नारायणन ने कहा, '2025 में इसरो ने नाविक (नेविगेशन विद इंडिया कांस्टेलेशन सिस्टम) उपग्रह और एन1 रॉकेट जैसी परियोजनाओं के साथ-साथ भारतीय रॉकेटों का उपयोग करके अमेरिका के 6,500 किलोग्राम भार वाले संचार उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है.

FAQ

सवाल- इस प्रस्तावित रॉकेट कितना पावरफुल होगा?
जवाब- इस रॉकेट की क्षमता क्या है? पहला लॉन्चर, (डॉ. एपीजे) अब्दुल कलाम ने बनाया था. जिसका वजन महज 17 टन था लेकिन वो महज 35 किलोग्राम वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था. आज, ISRO 75,000 किलोग्राम भार वहन करने वाले रॉकेट पर काम कर रहा है. इसरो चीफ ने कहा, 'रॉकेट की ऊंचाई 40 मंज़िला इमारत जितनी है. इसरो ने इस साल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट (TDS) और G-SAT -7R, एक भारतीय सैन्य संचार उपग्रह, जो भारतीय नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसे लॉन्च करने की योजना बनाई है.

सवाल- ये नया प्रोजेक्ट किसकी जगह लेगा और स्पेस में भारत के कितने सैटेलाइट हैं?
जवाब- मौजदा उपग्रह मौजूदा जीसैट-7 (रुक्मिणी) उपग्रह की जगह लेगा. अभी भारत के 55 सैटेलाइट कक्षा में हैं और अगले तीन-चार सालों में यह संख्या तीन गुना हो जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

ISRO

Trending news

15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
ISRO
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
Betting Apps
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
Asaduddin Owaisi
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
Ayushman Bharat Scheme
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
china taiwan tension
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Supreme Court
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
Aaam Aadmi Party
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
;