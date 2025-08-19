ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस, टकटकी लगाए देख रहा नासा

ISRO News: इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाला रॉकेट बनाने के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक ये विशाल रॉकेट 75,000 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में बड़े आराम से स्थापित करेगा.
ISRO Chairman V Narayanan: भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नए-नए झंडे गाड़ रहा है, अभी शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन (ISS) से लौटे ही थे कि इसरो चीफ वी नारायणन ने एक नई खुशखबरी सुनाते हुए स्पेस सेक्टर में इसरो के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खुलासा कर दिया. भारत का डंका बजाने वाली ये बड़ी खबर ये है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी एक विशाल रॉकेट विकसित कर रही है जो 75 टन वजन उठाने में सक्षम होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाले एक रॉकेट पर काम कर रहा है जो 75,000 किलोग्राम भार वहन करने में सक्षम होगा.
नासा ने माना इसरो का लोहा
हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नारायणन ने कहा, '2025 में इसरो ने नाविक (नेविगेशन विद इंडिया कांस्टेलेशन सिस्टम) उपग्रह और एन1 रॉकेट जैसी परियोजनाओं के साथ-साथ भारतीय रॉकेटों का उपयोग करके अमेरिका के 6,500 किलोग्राम भार वाले संचार उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है.
FAQ
सवाल- इस प्रस्तावित रॉकेट कितना पावरफुल होगा?
जवाब- इस रॉकेट की क्षमता क्या है? पहला लॉन्चर, (डॉ. एपीजे) अब्दुल कलाम ने बनाया था. जिसका वजन महज 17 टन था लेकिन वो महज 35 किलोग्राम वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था. आज, ISRO 75,000 किलोग्राम भार वहन करने वाले रॉकेट पर काम कर रहा है. इसरो चीफ ने कहा, 'रॉकेट की ऊंचाई 40 मंज़िला इमारत जितनी है. इसरो ने इस साल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट (TDS) और G-SAT -7R, एक भारतीय सैन्य संचार उपग्रह, जो भारतीय नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसे लॉन्च करने की योजना बनाई है.
सवाल- ये नया प्रोजेक्ट किसकी जगह लेगा और स्पेस में भारत के कितने सैटेलाइट हैं?
जवाब- मौजदा उपग्रह मौजूदा जीसैट-7 (रुक्मिणी) उपग्रह की जगह लेगा. अभी भारत के 55 सैटेलाइट कक्षा में हैं और अगले तीन-चार सालों में यह संख्या तीन गुना हो जाएगी.
