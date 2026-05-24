क्या सूरज से आ रही है पृथ्वी को भूनने वाली 'आग'? मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच NASA की इस चेतावनी को भी समझें

Heatwave: देश के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है और दोपहर के वक्त सड़कें किसी जलती हुई भट्टी जैसी महसूस हो रही हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) लगातार भीषण हीटवेव को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी कर रहा है. लेकिन इस कड़कती धूप के बीच सोशल मीडिया पर एक बेहद खौफनाक सवाल लोग उठा रहे हैं और वो सवाल है कि क्या यह सिर्फ सामान्य मौसम का बदलाव है, या फिर इसके पीछे ब्रह्मांड में हो रही कोई बड़ी घटना जिम्मेदार है?

दरअसल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) की एक हालिया रिपोर्ट ने इस कौतूहल और डर को और बढ़ा दिया है. लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई सूरज से पृथ्वी को झुलसाने वाली कोई 'आग' आ रही है? आइए आसमान से बरसते इस टॉर्चर के पीछे छिपे अंतरिक्ष के उस सच को जानते हैं, जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है....

क्या है नासा का 'सोलर मैक्सिमम' अलर्ट

वैज्ञानिकों के मुताबिक, सूर्य हमेशा शांत या एक जैसा व्यवहार नहीं करता. उसकी अपनी एक साइकिल होती है जो हर 11 साल में बदलती है. इस वक्त हमारा सूर्य अपनी 'सोलर साइकिल 25' के सबसे चरम यानी 'सोलर मैक्सिमम' (Solar Maximum) के दौर से गुजर रहा है.

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नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस दौर में सूर्य के भीतर भयानक चुंबकीय उथल-पुथल होती है. उसकी सतह पर विशाल तूफान उठते हैं, जिन्हें 'सनस्पॉट्स' (Sunspots) कहा जाता है. इन सनस्पॉट्स से भारी मात्रा में ऊर्जा, खतरनाक एक्स-रे और आग की भयानक लपटें निकलती हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में सोलर फ्लेयर्स (Solar Flares) या सौर तूफान कहा जाता है. जब ये तूफान अंतरिक्ष से यात्रा करते हुए सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो वायुमंडल में हलचल मच जाती है.

तो क्या अंतरिक्ष से आ रही ये लपटें ही धरती को तपा रही हैं?

यहां विज्ञान के उस पेच को समझना जरूरी है जिसे लेकर आम जनता के बीच भारी भ्रम फैला हुआ है:

सीधा संबंध नहीं: वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि ये सौर तूफान सीधे तौर पर हमारी धरती के निचले वायुमंडल (जहां इंसान रहते हैं) के तापमान को तुरंत 5 या 10 डिग्री नहीं बढ़ा देते.

अप्रत्यक्ष मार: हालांकि, जब ये सौर तूफान पृथ्वी के सुरक्षा कवच यानी चुंबकीय क्षेत्र (Magnetosphere) से टकराते हैं, तो हमारा ऊपरी वायुमंडल बुरी तरह प्रभावित होता है. इसके कारण दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स (Weather Patterns) और हवाओं के रुख में अप्रत्याशित और हिंसक बदलाव आ जाते हैं. यानी, एक तरफ जहां ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और 'अल नीनो' (El Niño) के असर के कारण हमारी धरती का तामपान पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूरज का यह 11 साल वाला 'क्रोध' इस आग में घी डालने का काम कर रहा है.

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सिर्फ इंसानी नहीं, आपके मोबाइल और इंटरनेट के लिए भी है 'काल' ये गर्मी

नासा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्य से आने वाली ये आग सिर्फ इंसानी शरीर को ही नहीं झुलसाती, बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया के डिजिटल सिस्टम को चुटकियों में ठप कर सकती है. जब कोई महासौर तूफान पृथ्वी से टकराता है, तो इसके रेडिएशन से:

1. सैटेलाइट्स और GPS फेल: मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो सकते हैं और गाड़ियों तथा विमानों का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर सकता है.

2. पावर ग्रिड ब्लैकआउट: दुनिया के कई बड़े देशों में बिजली के ग्रिड अचानक ठप हो सकते हैं, जिससे कई दिनों तक अंधेरा छा सकता है.

3. इंटरनेट ठप: समुद्र के नीचे बिछी ग्लोबल इंटरनेट केबल्स प्रभावित होने से पूरी दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन टूट सकता है.

डरें नहीं, पर रेड अलर्ट को हल्के में न लें

लब्बोलुआब ये है कि सूर्य से पृथ्वी को राख करने वाली कोई आग सीधे तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन सूर्य इस वक्त अपने इतिहास के सबसे आक्रामक दौर में जरूर है. धरती के वेदर सिस्टम में मची इस उथल-पुथल के बीच मौसम विभाग की सलाह ही सबसे अचूक उपाय है. दोपहर 12 से 4 बजे के बीच सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें, शरीर में पानी की कमी न होने दें और जब तक बेहद जरूरी न हो, आसमान की इस आकाशीय भट्टी के नीचे निकलने की भूल बिल्कुल न करें.