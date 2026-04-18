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Hindi Newsदेशफर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी और पत्नी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह

फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी और पत्नी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह

Jitendra Shelke Accident: महाराष्ट्र के नासिक में ढोंगी अशोक खरात के करीबी जितेंद्र शेल्के और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई. समृद्धि महामार्ग पर ट्रक से टक्कर में यह हादसा हुआ, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है. घटना को लेकर साजिश की आशंका जताई जा रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:55 AM IST
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Jitendra Shelke Death
Jitendra Shelke Death

Ashok Kharat Case: नासिक से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में जेल में बंद फर्जी ज्योतिषी अशोक खरात के करीबी सहयोगी जितेंद्र शेल्के (50) और उनकी पत्नी अनुराधा शेल्के (45) की शुक्रवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई. यह दुर्घटना समृद्धि महामार्ग (समृद्धि हाईवे) पर कोपरगांव तालुका में हुई, जब उनकी कार एक धीमी गति से चल रहे ट्रक से टकरा गई.

हादसे में बेटा गंभीर रूप से घायल

पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में दंपति का 14 वर्षीय बेटा सुजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शिरडी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोपरगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप कोली ने बताया कि शेल्के परिवार छत्रपति संभाजीनगर से शिरडी की ओर जा रहा था. दोपहर करीब 12:30 बजे धोत्रे इंटरचेंज के पास यह हादसा हुआ, जब कार चला रहे जितेंद्र शेल्के ने ट्रक को टक्कर मार दी.

ट्रक चालक फरार, जांच जारी

दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चालक की तलाश के साथ-साथ हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में इसे सड़क दुर्घटना माना जा रहा है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए अन्य पहलुओं की भी जांच हो रही है.

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शेल्के का खरात से संबंध

जितेंद्र शेल्के शिरडी के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और श्री शिवनिका संस्थान से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना अशोक खरात ने की थी. वे इस संस्था के उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके थे. हालांकि, पुलिस के अनुसार, खरात के खिलाफ दर्ज मामलों में शेल्के का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं था.

खरात पर गंभीर आरोप

अशोक खरात (67) को रेप, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और वह फिलहाल नासिक जेल में बंद है. उनके खिलाफ कई एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिनमें ED भी शामिल है. इस दुर्घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है. रोहित पवार (NCP-SP विधायक) ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर संदेह जताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं भी हो सकता. उन्होंने आशंका जताई कि कहीं यह साजिश तो नहीं, ताकि खरात से जुड़े अन्य मामलों का खुलासा न हो सके.

ये भी पढ़ें: नासिक MNC धर्मांतरण केस: आरोपियों को ‘पीड़ित’ बताने की कोशिश क्यों? बचाने को एक्टिव हुआ 'वैचारिक गैंग'

उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की है. वहीं सुषमा अंधारे (शिवसेना UBT नेता) ने इस घटना को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि पहले से ही आशंका थी कि खरात मामले से जुड़े लोगों को खतरा हो सकता है. उन्होंने SIT जांच में तेजी लाने की मांग की.

ED की हालिया कार्रवाई से बढ़ा संदेह

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि हादसे से तीन दिन पहले ही ED ने शेल्के से पूछताछ की थी. इसी दिन ED अधिकारियों ने नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी तलाशी ली, जहां से खरात अपना कामकाज संचालित करता था. फिलहाल पुलिस हादसे की हर एंगल से जांच कर रही है. इस बीच, लगातार उठ रहे साजिश के आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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