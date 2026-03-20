नासिक का 'भोंदू बाबा' तो बड़ा शातिर निकला! 58 अश्लील वीडियो और 3... महाराष्ट्र के सियासी भूचाल की इनसाइड स्टोरी

Nashik Bhondu Baba: नासिक के भोंदू बाबा के सेक्स स्कैंडल ने महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर खड़ा कर दिया है. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अब सरकार और उसके सहयोगी दल एनसीपी को घेरेबंदी कर रहा है. अशोक खरात उर्फ भोंदू बाबा के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. विपक्ष, एक सुर में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) के इस्तीफे की मांग कर रहा है. अशोक खरात का आलीशान फॉर्महाउस भी है. जहां कई जाने-माने लोगों का आना-जाना लगा रहता था.

पॉलिटिकल कनेक्शन के खुल रहे तार

दरअसल कुछ दिन पहले भोंदू बाबा के एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें बारिश के बीच बाबा आंख बंदकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वहीं बाबा को भीगने से बचाने के लिए रुपाली चाकणकर छाता लिए चल रही थी. अशाेक खरात उर्फ भाेंदू बाबा से रुपाली चाकणकर का कनेक्शन मिलने के बाद एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल का रिएक्शन आया है. पटेल ने कहा, खरात एक घटिया इंसान है. उससे जुड़े किसी भी शख्स जिसकी ऐसे मामलों से संलिप्तता साबित होती हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. बाबा को लेकर सुषमा अंधारे, रुपाली ठोंबरे समेत विपक्ष के नेता एक सुर में एनसीपी को घेर रहे हैं.

कनाडा कॉर्नर में ऑफिस

भोंदू बाबा यानी अशोक खरात का नासिक के ही कनाडा कॉर्नर में ऑफिस है. पुलिस ने इस ऑफिस पर भी छापा मारा. ओक्स प्रॉपर्टी डीलर एंड डेवलपर के नाम से पहचाने जाने वाले खरात के ऑफिस पर छापेमारी के दौरान, पुलिस ने एक पेन ड्राइव जब्त की, जिसमें 58 अश्लील वीडियो क्लिपिंग थीं. जांच के ही हौरान उसके ऑफिस का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है. जिसमें अशोक कथित तौर पर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले कुछ संदिग्ध रस्में निभाते हुए दिख रहा है. पुलिस इस फुटेज की असलियत की भी जांच कर रही है. एसआईटी के अधिकारी जल्द ही इस मामले की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगे.

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सियासी भूचाल की इनसाइड स्टोरी

अशोक की जान पहचान कई रसूखदार लोगों से है. जिस कारण यह मामला राज्य की राजनीति में खूब जोर से उछाला जा रहा है. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और महायुति के सहयोगी दल एनसीपी को घेर रही है. इसके अलावा भोंदू बाबा के ऊपर जबरन वसूली करने के आरोप भी लगे हैं. फिलहाल उसकी 200 करोड़ रुपये की संपत्ति जांच के दायरे में है. राज्य की जांच एजेंसियों ने अब अशोक खरात की आर्थिक स्थिति जांचने के लिए उसके खाते खंगाल रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसकी संपत्ति इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. उसके ‘शिवानिका ट्रस्ट’ पर भी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं. नासिक और शिरडी में उसकी संपत्तियों की जांच की जा रही है. उसकी पत्नी के नाम भी कई प्लॉट होने का खुलासा हुआ है.

कौन है भोंदू बाबा

अशोक, नासिक के सिनार शहर का रहने वाला है. वो पहले मर्चेंट नेवी में था. आगे उसने न्यूमरोलॉजिस्ट यानी बतौर अंकशास्त्री अपनी नई पहचान बनाई. इस दौरान उसकी पहचान कुछ राजनेताओं, कारोबारियों और मशहूर हस्तियों से हुई. आगे चलकर अशोक खुद को एक ज्योतिष बताने लगा. वो नासिक के शिवनिका ट्रस्ट का प्रमुख है. इसके साथ ही वो सिन्नर तालुका के मिरगांव स्थित ईशानेश्वर मंदिर का प्रबंधन भी संभालता था.

क्या है पूरा मामला?

अशोक खरात के खिलाफ हाल ही में एक महिला ने पति का मृत्यु योग टालने के नाम पर लंबे समय तक यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज कराया है. भोंदू के खिलाफ एफआईआर नासिक के सरकारवाड़ा थाने में दर्ज हुई. महिला ने बताया कि बाबा ने उसे नशीली दवा दी और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करके वीडियो बना लिया. 18 मार्च को खरात को क्राइम ब्रांच ने सुबह करीब 3:00 बजे हिरासत में ले लिया, तभी से जांच चल रही है और बाबा जेल में है.