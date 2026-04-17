MNC ‘धर्मांतरण’ केस में नया मोड़! आरोपी निदा खान बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं, कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की याचिका

Nashik MNC Case: नासिक के कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न मामले में आरोपी निदा खान ने खुद को गर्भवती बताते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है. निदा खान फिलहाल फरार हैं. पुलिस की SIT उन्हें पकड़ने में जुटी है और उनके दावे की मेडिकल जांच कराई जा रही है, जबकि मामले की गहन जांच जारी है.
Trending Photos
Nida Khan: नासिक में MNC से जुड़े कथित ‘धर्मांतरण’ और उत्पीड़न मामले में नया मोड़ सामने आया है. जानकारी के अनुसार, इस केस की आरोपी निदा खान ने खुद को गर्भवती बताते हुए अदालत से राहत की गुहार लगाई है. सूत्रों के अनुसार, फिलहाल मुंबई में मौजूद 25 वर्षीय निदा खान ने नासिक की स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. अपने आवेदन में उन्होंने अपनी चिकित्सकीय स्थिति को प्रमुख आधार बनाया है. हालांकि, पुलिस अधिकारी इस दावे की आधिकारिक मेडिकल जांच के जरिए पुष्टि करने की तैयारी कर रहे हैं.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) आरोपी को हिरासत में लेने की कोशिश में जुटा है. हालांकि, खान फिलहाल फरार बताई जा रही हैं, जिससे जांच और भी जटिल हो गई है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
ये पूरा मामला MNC की नासिक स्थित बीपीओ यूनिट से जुड़ा है, जहां कई महिला कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस के अनुसार, अब तक कुल 9 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं. इन शिकायतों में आरोप है कि कुछ वरिष्ठ सहकर्मियों ने महिलाओं का मानसिक और यौन उत्पीड़न किया, साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया. घटनाएं फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच की बताई जा रही हैं. एक शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर कर्मचारी के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए. वहीं, अन्य मामलों में अनुचित स्पर्श और निजी जीवन को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए गए हैं.
ये भी पढ़ें: नासिक MNC केस: पहले रखवाया रोजा फिर पढ़वाई नमाज... ‘रिसॉर्ट टॉर्चर’ का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
पीड़ितों ने कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने कई बार मौखिक शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस के मुताबिक, कुछ अधिकारियों ने शिकायतों को नजरअंदाज किया और अप्रत्यक्ष रूप से आरोपियों को बढ़ावा दिया. इससे मामला और गंभीर हो गया है. इस केस में अब तक कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख और आसिफ अंसारी जैसे नाम शामिल हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.