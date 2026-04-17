नासिक धर्मांतरण केस में चौंकाने वाले आरोप: पीड़ित ने सुनाई पूरी आपबीती, ‘नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक का प्रेशर'

MNC Conversion Case: नासिक से सामने आए कथित धर्मांतरण और कार्यस्थल उत्पीड़न मामले में पीड़ित कर्मचारी का विस्तृत बयान सामने आया है, जिसने कई गंभीर आरोपों को उजागर किया है. पीड़ित के अनुसार, यह घटनाएं 2022 से लेकर मार्च 2026 तक लगातार होती रहीं, जिनमें उसे मानसिक, धार्मिक और पेशेवर रूप से प्रताड़ित किया गया.

टीम लीडर के दबाव में काम करने का आरोप

पीड़ित ने बताया कि उसने वर्ष 2022 में कंपनी में नौकरी शुरू की थी. उसकी टीम में तौसीफ अत्तार, दानिश शेख और अन्य कर्मचारी थे, जबकि टीम लीडर तौसीफ अत्तार था. उसका कहना है कि टीम लीडर होने के कारण तौसीफ के निर्देशों का पालन करना उसकी मजबूरी थी. आरोप है कि तौसीफ और दानिश अक्सर अपना काम भी उसे सौंप देते थे, जिससे उसे अतिरिक्त काम करना पड़ता था और वह विरोध नहीं कर पाता था.

धार्मिक मान्यताओं पर सवाल और आपत्तिजनक टिप्पणियां

पीड़ित के मुताबिक, उसके धार्मिक झुकाव को देखते हुए सहकर्मी अक्सर उससे धर्म से जुड़े सवाल करते थे. उसने बताया कि वह रामदास स्वामी का अनुयायी है और रुद्राक्ष की माला धारण करता है. आरोप है कि सहकर्मी हिंदू धर्म और देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे. वे बार-बार उसके विश्वासों पर सवाल उठाते और धार्मिक बहस के जरिए उसका मन बदलने की कोशिश करते थे. पीड़ित का कहना है कि देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उसकी आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया.

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नॉन-वेज खाने का दबाव

पीड़ित ने बताया कि कई बार उसे देर रात होटल ले जाया जाता था और जबरदस्ती नॉन-वेज खाने के लिए कहा जाता था. उसने स्पष्ट किया कि वह शाकाहारी है और अपने धार्मिक नियमों का पालन करता है. उसके मना करने पर सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते और धर्म का अपमान करते थे. इस तरह के व्यवहार ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया.

नमाज पढ़ाने और टोपी पहनाने का आरोप

सबसे गंभीर आरोपों में से एक यह है कि वर्ष 2023 में रमजान के दौरान तौसीफ अत्तार उसे अपने घर ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके सिर पर स्कल कैप पहनाई गई और उसे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया. पीड़ित के अनुसार, उसकी फोटो लेकर एक ग्रुप में शेयर की गई और उसे उस ग्रुप में जोड़ दिया गया, जिससे उसे मानसिक कष्ट हुआ.

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जबरन कलमा पढ़ने का दबाव

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि तौसीफ, दानिश शेख, शाहरुख शेख और रजा मेमन ने उसे ऑफिस में भी कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया. उसका कहना है कि यह सब एक संगठित प्रयास था, जिसके जरिए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था. मार्च 2023 में पीड़ित के पिता को पैरालिसिस अटैक आया, जिससे उसकी पारिवारिक स्थिति कमजोर हो गई. पीड़ित का आरोप है कि इस कठिन समय में सहकर्मियों ने उसे कहा कि अगर वह उनका धर्म अपनाएगा, तो उसके पिता ठीक हो जाएंगे. इस तरह की बातें कहकर उस पर मानसिक दबाव डाला गया.

विरोध करने पर बढ़ी प्रताड़ना

पीड़ित के अनुसार, जब उसने इन गतिविधियों का विरोध करना शुरू किया, तो उसके खिलाफ ऑफिस में गलत रिपोर्ट भेजी जाने लगी. उसे अलग-अलग कारणों से परेशान किया गया और कार्यस्थल पर निशाना बनाया गया. उसका कहना है कि उसे जानबूझकर दबाव में रखा गया ताकि वह झुक जाए. पीड़ित ने एक गंभीर घटना का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर तौसीफ अत्तार ने गुस्से में उस पर पंखा फेंका और जान से मारने की धमकी दी. उसने यह जानकारी कंपनी के HR विभाग को भी दी थी, लेकिन उसके अनुसार कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

महिला कर्मचारियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां

पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी कर्मचारी महिला सहकर्मियों के बारे में भी अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां करते थे. ऑफिस में महिलाओं को लेकर अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कार्यस्थल का माहौल खराब होता था. पीड़ित ने कहा कि 2022 से 2026 के बीच लगातार उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया. उसने आरोप लगाया कि उसे जबरदस्ती धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया गया, उसकी आस्था का अपमान किया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इन्हीं कारणों से उसने अब संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई है.

जांच जारी, बड़े खुलासों की संभावना

फिलहाल, इस पूरे मामले की जांच पुलिस और विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जा रही है. सामने आए बयान और आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है. आने वाले दिनों में जांच के दौरान और भी तथ्य सामने आने की संभावना है, जिससे इस पूरे विवाद की सच्चाई और स्पष्ट हो सकेगी.

इनपुट: अंकुर