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Hindi Newsदेशनासिक MNC केस: पहले रखवाया रोजा फिर पढ़वाई नमाज... ‘रिसॉर्ट टॉर्चर’ का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत

नासिक MNC केस: पहले रखवाया रोजा फिर पढ़वाई नमाज... ‘रिसॉर्ट टॉर्चर’ का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत

Crime: नासिक MNC केस में SIT जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. त्र्यंबकेश्वर रोड स्थित रिसॉर्ट में पीड़िता के साथ टॉर्चर और यौन उत्पीड़न की आशंका जताई गई है. पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त किए हैं. आरोप है कि आरोपियों ने ब्लैकमेल और दबाव बनाकर पीड़िता को धार्मिक गतिविधियों में शामिल कराया. मामले में जांच जारी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:23 AM IST
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Nashik Crime
Nashik Crime

Nashik MNC Case: महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के मामले में जांच तेज हो गई है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने त्र्यंबकेश्वर रोड स्थित एक रिसॉर्ट को जांच के दायरे में लिया है, जहां पीड़िता के साथ गंभीर अपराध होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस रिसॉर्ट से महत्वपूर्ण CCTV फुटेज जब्त किए गए हैं और मौके पर पंचनामा भी किया गया है.

रिसॉर्ट में टॉर्चर और उत्पीड़न का शक

जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़िता इस रिसॉर्ट में आते-जाते थे. पुलिस को संदेह है कि यहीं पर पीड़िता को टॉर्चर किया गया और उसका यौन उत्पीड़न हुआ और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई. SIT को जांच के दौरान कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनसे मामले की परतें खुलने की उम्मीद है.

कंपनी परिसर से भी जुटाए गए सबूत

जानकारी के अनुसार, जांच टीम ने संबंधित मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस का भी निरीक्षण किया है. इस दौरान लॉबी और पेंट्री एरिया से फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि ये सबूत पूरे घटना को समझने और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट करने में मदद करेंगे.

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रमजान के दौरान मामला आया था सामने

बताया जा रहा है कि पीड़िता ने हाल ही में रमजान के दौरान रोजा रखा और नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ. आरोप है कि दानिश शेख ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जबकि तौसीफ ने उसे ब्लैकमेल किया. वहीं, निदा खान पर पीड़िता को नमाज पढ़ाने और ऑफिस में कलमा पढ़वाने का आरोप है. पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें यौन उत्पीड़न, जबरन धार्मिक गतिविधियों में शामिल करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में दरिंदगी की हद: 180 नाबालिगों का शोषण, 100 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल; आरोपी तनवीर गिरफ्तार

SIT की जांच के बाद आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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