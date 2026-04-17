नासिक पहुंची नेशनल कमीशन फॉर वूमेन टीम, धर्मांतरण की करेगी जांच, पुलिस ने NIA को सौंपे दस्तावेज

Nashik News: नासिक मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन सही कई तरह के आरोप लगे हैं. मामले की जांच करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वूमेन की टीम आज नासिक पहुंच गई है.
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Nashik News: नासिक मल्टीनेशनल कंपनी कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. कंपनी के कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन सहित कई तरह के आरोप लगे हैं. मामले की जांच चल रही है. नेशनल कमीशन फॉर वूमेन की टीम आज नासिक पहुंच गई है. जांच कमेटी में नेशनल कमीशन फॉर विमेन के सीनियर कोऑर्डिनेटर समेत चार लोग शामिल हैं. रिटायर्ड जज साधना जाधव, हरियाणा के रिटायर्ड DIG बी के सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट मोनिका अरोड़ा, मामले की जांच करेंगी.
विदेशी फंडिंग की जांच की जाएगी
इस टीम के सदस्य संबंधित जगहों पर इलाके का इंस्पेक्शन करेंगे, साथ ही साथ महिला कर्मचारियों से बात करेंगे, शिकायत करने वालों से मिलेंगे, इसके अलावा धर्मांतरण मामले में विदेशी मदद की जांच भी NIA कर रही है. नासिक पुलिस ने NIA को जरूरी डॉक्यूमेंट्स सौंपे हैं. आरोपियों को पैसे सप्लाई करने वाले सोर्स की जांच की जाएगी. विदेशी फंडिंग की भी जांच की जाएगी.
नीतेश राणे ने साधा था निशाना
इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने भी बड़ी टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगो को कॉर्पोरेट जगत में भी काम ना करने दिया जाए ताकि ये लोग कॉर्पोरेट जिहाद ना फैला सके. आजकल जिस तरह से कॉर्पोरेट जिहाद सामने आ रहा है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अब एक टोल नंबर जारी करने पर काम कर रही है. जिस पर किसी भी तरह के जिहाद में फंसी पीड़िता कॉल करके अपना मामला बता सकती है, इससे इनकी पहचान को गुप्त बनाए रखा जाएगा.
रिसॉर्ट पर ले जाते थे सहकर्मी
SIT की जांच में पता चला है कि आरोपी अपनी हिंदू महिला सहकर्मियों को लेकर नासिक के त्रयंबकेश्वर रोड पर बने रिसॉर्ट पर आते थे. SIT की टीम रिसॉर्ट में पीड़िता को टॉर्चर करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जांच कर रहे है. जांच टीम ने CCTV फुटेज जब्त कर ली है. अब तक 12 पीड़िता सामने आ चुकी हैं. दानिश, तौसिफ, शफी, शाहरूख समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एचआर मैनेजर निदा खान को भी SIT की टीम ने पकड़ा है. (इनपुट- योगेश खरे)
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