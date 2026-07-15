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परिवार का पीछा करते-करते चलती कार से चिपक गया हमलावर, रॉड से तोड़ा शीशा; नासिक में भयावह बनी फैमिली ट्रिप

Woman Harrased In Nashik Highway Case: नासिक में हाइवे पर एक परिवार पर हुए हमले को लेकर नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि आरोपी परिवार की तेज स्पीड में चलती गाड़ी से चिपका हुआ था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 15, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:16 PM IST
परिवार का पीछा करते-करते चलती कार से चिपक गया हमलावर, रॉड से तोड़ा शीशा; नासिक में भयावह बनी फैमिली ट्रिप

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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