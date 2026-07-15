/परिवार का पीछा करते-करते चलती कार से चिपक गया हमलावर, रॉड से तोड़ा शीशा; नासिक में भयावह बनी फैमिली ट्रिप

Nashik Highway Attack Case: नासिक हाइवे पर हुए हमले के मामले में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. फुटेज में उन पलों को दिखाया गया है, जब हमलावरों में से एक टूरिस्ट फैमिली की तेज स्पीड से चल रही SUV के किनारे से चिपका हुआ था. वहीं, गाड़ी में बैठे लोग जल्द वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे.
वीडियो में वह व्यक्ति चलती गाड़ी से काफी दूरी तक चिपका हुआ और गाड़ी के अंदर बैठे लोगों पर हमला करने की कोशिश करता हुआ देखा गया. कुछ ही समय बाद आरोपी का बैलेंस बिगड़ा और वह हाइवे के बीचोंबीच गिर पड़ा. इसके बाद गाड़ी तेज स्पीड से आगे बढ़ गई.
यह वीडियो नासिक के एक परिवार के आरोपों के बीच सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुंबई-आगरा हाईवे पर हुए एक झगड़े के बीच कुछ लोगों के समूह ने तकरीबन 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और उनपर हमला भी किया. परिवार के मुताबिक, यह घटना तब शुरू हुई, जब महिला ने दूसरी गाड़ी में बैठे कुछ लोगों पर उनके साथ छेड़छाड़ का विरोध किया.
दोनों गाड़ी में बैठे लोगों के बीच यह टकराव बढ़ता गया, फिर एक ग्रुप ने परिवार की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसपर रॉड से हमला किया.
A disturbing new video has surfaced showing the dramatic highway chase and alleged assault on a tourist family near Bhavali Dam in Igatpuri, Nashik district, as a group of miscreants pursued and attacked their vehicle on the busy Nashik–Mumbai–Agra National Highway.
The footage… https://t.co/qwmL8ykHiJ pic.twitter.com/aMTlQqqGng
— Hate Detector (@HateDetectors) July 15, 2026
परिवार का दावा है कि हमलावरों ने पीछा करते हुए बार-बार उनकी गाड़ी को टक्कर मारा और उसके शीशे तोड़े. परिवार ने बताया कि इसके बाद आरोपी कई किलोमीटर तक उनका पीछा करता रहा और परिवार पर हमला किया. पुलिस ने इस दुर्घटना को लेकर मामला दर्ज कर दिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है. सामने आया वीडियो हमले की जांच पर अहम भूमिका निभाएगा.
पीड़िता ने घटना को लेकर बताया कि उनका परिवार पिकनिक मनाने गया था. उन्होंने खाना खाया, पानी में मस्ती की और वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां मौजूद 2 लोगों ने उनका नाम लेकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया. महिला ने बताया,' मैंने उन्हें डांटा और मेरे पति ने भी उनका सामना किया. उन्होंने पूछा कि वे पब्लिक जगह पर एक महिला को क्यों परेशान कर रहे हैं.' इसके बाद वे लोग गुस्समें आकर पीड़िता के परिवार के साथ बदसलूकी करने लगे. उनके साथ आसपास खाने-पीने का स्टॉल लगाने वाले लोग भी वहां आ गए.