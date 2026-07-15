/परिवार का पीछा करते-करते चलती कार से चिपक गया हमलावर, रॉड से तोड़ा शीशा; नासिक में भयावह बनी फैमिली ट्रिप

पीड़िता ने घटना को लेकर बताया कि उनका परिवार पिकनिक मनाने गया था. उन्होंने खाना खाया, पानी में मस्ती की और वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां मौजूद 2 लोगों ने उनका नाम लेकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया. महिला ने बताया,' मैंने उन्हें डांटा और मेरे पति ने भी उनका सामना किया. उन्होंने पूछा कि वे पब्लिक जगह पर एक महिला को क्यों परेशान कर रहे हैं.' इसके बाद वे लोग गुस्समें आकर पीड़िता के परिवार के साथ बदसलूकी करने लगे. उनके साथ आसपास खाने-पीने का स्टॉल लगाने वाले लोग भी वहां आ गए.