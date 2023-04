Madhya Pradesh: शिवराज सरकार ने बदल दिया एक और शहर का नाम, 'नसरुल्लागंज' अब 'भैरुंदा' हुआ

इसी साल फरवरी में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया था. नाम में बदलाव को केंद्र ने भी मंजूरी दी थी. जगदीशपुर (पहले इस्लाम नगर) गांव भोपाल से लगभग 12 किमी की दूरी पर स्थित है और किलों के लिए प्रसिद्ध है. भाजपा ने दावा किया था कि 308 साल पहले इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हुआ करता था.

Madhya Pradesh | Name of Nasrullaganj in Sehore district has been changed to Bhairunda. pic.twitter.com/6ylEBLNy6c

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 2, 2023