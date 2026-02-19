Advertisement
Air Taxi: 8 मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा; किराया भी होगा कम

Air Taxi: 8 मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा; किराया भी होगा कम

बेंगलुरु में जल्द ही एयर टैक्सी सेवा शुरू होने की संभावना है. इस सर्विस के शुरू होने के साथ 2 घंटे का सफर केवल 8 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. वास्तव में अगर यह सेवा धरातल पर उतरती है, तो यह आम लोगों के लिए वरदान साबित होगी. 

|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:47 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. सोर्स- AI
सांकेतिक तस्वीर. सोर्स- AI

Air Taxi Services: जरा सोचिए, आप हर रोज ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं और कम से कम 2 घंटे का वक्त ट्रैफिक में बर्बाद करते हैं. लेकिन अगर हम आपसे कहे कि आप इस दूरी के केवल उतने समय में पूरी कर लेंगे जितने देर में एक कप चाय समाप्त होती है. हो सकता है आपको इस बात पर यकीन न हो, लेकिन यह सच है. आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होने वाला है. 

दरअसल, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी बेंगलुरु में एयर टैक्सी शुरू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप आसानी से दो घंटे का सफर केवल 8 से 10 मिनट में पूरा कर पाएंगे. बेंगलुरु देश का पहला शहर बनने जा रहा है, जहां पर यह सेवा शुरू होगी. सामान्यतः कहा जाता है कि बेंगलुरु में रहने वाले लोग घर में कम और जाम में ज्यादा रहते हैं, इस स्थिति में एयर टैक्सी सेवा किसी तोहफे से कम नहीं है.  

कहां से कहां तक होगी ये सेवा? 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत सबसे पहले बेंगलुरू एयरपोर्ट से यूबी सिटी तक ये एयर टैक्सी चलेगी. यह कुल दूरी 36 किलोमीटर की है. कार या ऑटो से इस दूरी को पूरा करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है, लेकिन एयर टैक्सी के चालू होने से यह दूरी केवल 8 मिनट में पूरी की जा सकेगी. बताया जा रहा है कि सबसे पहले एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. इसकी अगले साल सितंबर या अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है. 

द इ-प्‍लेन कंपनी के मार्केटिंग हेड विकल्प का कहना है कि एयर एंबुलेंस  सेवा को मंजूरी मिलने के कही 6 महीने बाद एयर टैक्सी को शुरू करने की योजना है. जानकार बताते हैं कि इस सेवा के शुरू होने से शहर के भीतर तेज और सुविधाजनक आवागमन संभव होने की संभावना है. माना जा रहा है कि इससे शहर में ट्रैफिक दबाव भी कम होगा. 

यह भी पढ़ें: Assam Assembly Elections 2026: असम कांग्रेस में खलबली के बीच कामाख्या में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?

कितना होगा किराया? 

आम तौर पर एयर टैक्सी का नाम सुनने के बाद मन में विचार आते हैं कि इसका किराया काफी ज्यादा होगा और आम आदमी के लिए इसका वहन करना मुश्किल होगा. हालांकि, यहां पर गणित थोड़ा अलग है. बेंगलुरु में आज के परिवेश में एयरपोर्ट से शहर तक आने में कैब सर्विस का किराया 1000 रुपये के करीब होता है. लेकिन ठीक इसके उलट एयर टैक्सी का किराया करीब 1700 रुपये होगा. समय की बचत को देखते हुए यह प्रीमियम किराया बेहद वाजिब लगता है.  

यह भी पढ़ें: AI तो जेम्स बॉन्ड निकला, बिरयानी रेस्तरां में छापे से 70 हजार करोड़ के टैक्स घपले का पर्दाफाश, लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा होटल

